Инфляция в Украине за 2023 год составила 5,1% - что будет в 2024 году спрогнозировалив Минэкономики.

Стало известно, что в 2024 году ожидать цен на продукты и услуги. Прогноз на будущее был сделан Министерством экономики в его инфляционном отчете за 2023 год.

Инфляция в Украине за 2023 год составила 5,1%. Прогнозируется, что в первых месяцах 2024 года, при отсутствии непредвиденных обстоятельств, темпы роста цен продолжат следовать тренду умеренной инфляции.

Следовательно, пока нет значительных предпосылок для уменьшения предложения или роста спроса, что может привести к изменению общего баланса цен. Возможны сезонные факторы, которые могут повлиять на стоимость отдельных продуктов на продовольственном рынке.

В 2024 году увеличение объемов экспорта будет способствовать уменьшению влияния излишка некоторых товаров на внутреннем рынке. Прогнозируется, что рост потребительского спроса позволит производителям хотя бы частично компенсировать убытки и возместить высокие затраты, вызванные военными действиями.

В начале года Национальный банк Украины оптимизировал свои прогнозы по инфляции, прогнозируя ожидаемый рост потребительских цен на 8,6% по итогам 2024 года.

Согласно прогнозам НБУ, инфляция наберет обороты во второй половине года, тогда как в начале года темпы роста цен будут оставаться в пределах умеренных.

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.