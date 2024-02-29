В последние недели месяца в Украине наблюдается понижение цен на некоторые виды популярных овощей. Качество популярного овоща на прилавках ухудшается, но цены сокращаются. В частности, цена на морковь упала на 14% за последнюю неделю. Эксперты объясняют это снижение цены ростом предложения моркови из овощехранилищ.

Прогнозируется, что цены на морковь могут продолжить снижаться и в будущем. В настоящее время цены на морковь на украинском рынке колеблются от 7 до 10 гривен за килограмм, что на 14% ниже по сравнению с прошлой неделей.

По словам аналитиков, причиной падения цен стал рост количества предлагаемой моркови, преимущественно среднего и более низкого качества.

"Нестандартная теплота этой зимой привела к значительному ухудшению качества продукции в хранилищах без надлежащего оборудования, побуждая фермеров активизировать продажи своих запасов. При этом производители высококачественной моркови, не сталкивающиеся с проблемами хранения, склоняются к приостановке реализации своей продукции", - комментируют эксперты.

Они также отмечают, что на данный момент стоимость моркови на 72% ниже по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется, что тенденция к понижению цен может сохраняться, поскольку в Украине наблюдается низкая торговая активность данного овоща.

Источник: EastFruit .

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