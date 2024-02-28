Очікувати, що в умовах війни та значного дефіциту держбюджету індексація зарплат зможе повноцінно нівелювати інфляцію, було б наївно.

Починаючи з 1 квітня, мінімальна заробітна плата в Україні збільшиться з 7100 до 8000 гривень. Це найбільше підвищення протягом періоду повномасштабної війни. Проте навіть ця зміна не зможе в повній мірі компенсувати ріст цін.

У січні 2022 року мінімальна зарплата становила 6500 гривень. З того часу, до січня 2024 року, інфляція склала 32,1%. Якби мінімальну зарплату підвищили хоча б на ту саму кількість, на скільки зросли ціни, вона становила б 8586 гривень. Однак фактично вона збільшиться лише до 8000 гривень.

Чекати, що в умовах війни та значного дефіциту держбюджету індексація заробітних плат зможе повноцінно нівелювати інфляцію, було б наївно, ділиться думками керівниця сектору дослідження якості життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, Людмила Черенько.

"Незважаючи на те, що 2023 рік приніс порівняно невелике зростання інфляції (5,1%), компенсація втрат через підвищення мінімальної зарплати у часи війни видається малоймовірною. Збільшення мінімальної зарплати є хорошим знаком для ринку праці. Говорити, що це зростання зарплат могло бути більшим, безперечно, можна і потрібно. Однак, враховуючи поточну ситуацію, навіть наявне підвищення є значним досягненням", – зазначає експертка.

Лише рік тому, у квітні 2023 року, реальний прожитковий мінімум для працездатної особи становив 7782 гривні. Припустимо, що інфляційні тенденції минулого року збережуться і цього року з квітня по квітень, то фактична величина прожиткового мінімуму досягне 8178 гривень. Отже, зарплата нижче цього порогу означатиме перебування в стані бідності.

Джерело: OBOZ.UA.

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