Ожидать, что в условиях войны и значительного дефицита госбюджета индексация зарплат сможет полноценно нивелировать инфляцию, было бы наивно.

Начиная с 1 апреля минимальная заработная плата в Украине увеличится с 7100 до 8000 гривен. Это самое большое повышение в течение периода полномасштабной войны. Однако даже это изменение не сможет в полной мере компенсировать рост цен.

В январе 2022 года минимальная зарплата составила 6500 гривен. С того времени до января 2024 года инфляция составила 32,1%. Если бы минимальную зарплату повысили хотя бы на то же количество, на сколько выросли цены, она составляла бы 8586 гривен. Однако фактически она увеличится до 8000 гривен.

Ожидать, что в условиях войны и значительного дефицита госбюджета индексация зарплат сможет полноценно нивелировать инфляцию, было бы наивно, делится мнениями руководитель сектора исследования качества жизни населения Института демографии и социальных исследований НАН Украины, Людмила Черенько.

"Несмотря на то, что 2023 год принес сравнительно небольшой рост инфляции (5,1%), компенсация потерь из-за повышения минимальной зарплаты во время войны кажется маловероятной. Увеличение минимальной зарплаты является хорошим знаком для рынка труда. Говорить, что этот рост зарплат мог быть большим, безусловно, можно и нужно. Однако, учитывая текущую ситуацию, даже имеющееся повышение является значительным достижением", – отмечает эксперт.

Только год назад, в апреле 2023 года, реальный прожиточный минимум для трудоспособного лица составил 7782 гривны. Предположим, что инфляционные тенденции в прошлом году сохранятся и в этом году с апреля по апрель, фактическая величина прожиточного минимума достигнет 8178 гривен. Следовательно, зарплата ниже этого порога будет означать пребывание в состоянии нищеты.

Источник: OBOZ.UA.

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