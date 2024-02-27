Український бізнес у розпачі, в компаніях скаржаться, що їм стає дедалі важче закривати вакансії.

Ринок праці в Україні кардинально змінився після нападу рф. Зокрема, українці незадоволені зарплатами, які їм пропонують роботодавці – про це заявив 41% учасників опитування. Багатьом зараз важко влаштуватись на роботу через велику кількість кандидатів, але маленьку кількість вакансій.

У сфері будівництва та облицювальних робіт в Україні спостерігається найвищий рівень конкуренції за місця праці, де одна вакансія приваблює в середньому 60 кандидатів. Середній рівень заробітної плати у цій галузі становить 26 858 грн.

Друге місце у рейтингу займає категорія "початок кар'єри/студенти", де на кожне робоче місце припадає 57 заявок, а середня зарплата пропонується на рівні 17 866 грн.

Сектор "реклама/дизайн/PR" також виявився серед лідерів з конкуренцією, маючи 40 відгуків на одну вакансію і середньою зарплатою в 15 125 грн.

Аналітики також звертають увагу на те, що в деяких сферах ринку праці знаходити роботу стає дедалі складніше. Серед таких галузей:

У сфері клінінгу та домашнього обслуговування на одну вакансію припадає 30 заявників, при цьому середня заробітна плата складає 12 680 грн.

У секторі охорони та безпеки також 30 кандидатів на вакансію, з середньою зарплатою 15 634 грн.

Для адміністративного персоналу, HR-фахівців та секретаріату характерно 28 відгуків на одну вакансію, із середньою зарплатою в 18 501 грн.

В області логістики, складського господарства та доставки кількість відгуків на оголошення становить 27, з пропонованою середньою зарплатою 24 354 грн.

У сфері виробництва та робітничих спеціальностей спостерігається 24 відгуки на вакансію, із середньою заробітною платою 20 215 грн.

Готельно-ресторанний бізнес і туризм мають 20 кандидатів на одне місце з середньою зарплатою 16 224 грн.

У галузі роздрібної торгівлі, продажів та закупівель на одну вакансію припадає 19 відгуків, з середньою зарплатою 16 696 грн.

Джерело: Ain.Ua

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