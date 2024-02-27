Украинский бизнес в отчаянии, в компаниях жалуются, что им становится все труднее закрывать вакансии.

Рынок труда в Украине кардинально изменился после нападения России. В частности, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели – заявил 41% участников опроса. Многим сейчас трудно устроиться на работу из-за большого количества кандидатов, но небольшого количества вакансий.

В сфере строительства и облицовочных работ в Украине наблюдается самый высокий уровень конкуренции за места работы, где одна вакансия привлекает в среднем 60 кандидатов. Средний уровень заработной платы в данной области составляет 26 858 грн.

Второе место в рейтинге занимает категория "начало карьеры/студенты", где на каждое рабочее место приходится 57 заявок, а средняя зарплата предлагается на уровне 17 866 грн.

Сектор "Реклама/Дизайн/PR" также оказался среди лидеров с конкуренцией, имея 40 отзывов на одну вакансию и средней зарплатой в 15 125 грн.

Аналитики также обращают внимание на то, что в некоторых областях рынка труда находить работу становится все сложнее. Среди таких отраслей:

В сфере клининга и домашнего обслуживания на одну вакансию приходится 30 заявителей, средняя заработная плата составляет 12 680 грн.

В секторе охраны и безопасности также 30 кандидатов на вакансию, со средней зарплатой 15634 грн.

Для административного персонала, HR-специалистов и секретариата характерно 28 отзывов на одну вакансию, со средней зарплатой в 18 501 грн.

В области логистики, складского хозяйства и доставки количество отзывов на объявление составляет 27, с предлагаемой средней зарплатой 24 354 грн.

В сфере производства и рабочих специальностей наблюдается 24 отзыва на вакансию, со средней заработной платой 20 215 грн.

Гостинично-ресторанный бизнес и туризм имеют 20 кандидатов на одно место со средней зарплатой 16 224 грн.

В отрасли розничной торговли, продаж и закупок на одну вакансию приходится 19 отзывов, со средней зарплатой 16696 грн.

Источник: Ain.Ua

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