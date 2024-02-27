Дізнайтеся прості кроки, що дозволяють легко очистити їжу, що пригоріла, зі сковорідок.

Після приготування їжі на кухні настав час вимити сковорідки та каструлі.

Іноді здається, що ніщо не видалить жир, що пригорів, з дна сковорідок.

Хоча нержавіюча сталь призначена для захисту від корозії та іржі, вона не захищена від пригару та знебарвлення.

При повсякденному використанні з'являються плями, плями від води та інші стійкі пригорілі сліди, тому важливо знати, як правильно чистити сковороди та каструлі з нержавіючої сталі.

Дотримуйтесь цих простих кроків, щоб ваші каструлі та сковорідки виглядали блискучими і як нові.

Як правильно чистити сковороди та каструлі з нержавіючої сталі

Що вам знадобиться:

- Неабразивна губка

- Шпатель або дерев'яна ложка

- Мильна вода

- Харчова сода

- Комерційний засіб для чищення

Інструкція, як правильно чистити сковороди та каструлі з нержавіючої сталі:

Очистіть сковороду

Для щоденного очищення протирайте сковороду з нержавіючої сталі гарячою мильною водою та неабразивною губкою.

2. Зіскребіть залишки їжі, що прилипли.

Якщо залишки їжі залишилися, наповніть каструлю достатньою кількістю мильної води, щоб покрити залишки, доведіть до кипіння і зіскребіть лопаткою або дерев'яною ложкою. Їжа має легко відокремлюватися. Дайте каструлі охолонути, потім вимийте її як завжди.

3. Як правильно чистити сковороди та каструлі з нержавіючої сталі: закип'ятіть воду та харчову соду.

Для більш складних забруднень, включаючи їжу або масло, що пригоріла, може знадобитися більш абразивний метод очищення. Щоб отримати простий і недорогий спосіб очистити каструлю, що пригоріла, з нержавіючої сталі, візьміть з комори трохи харчової соди. Додайте в сковороду кілька ложок харчової соди і залийте достатньою кількістю води, щоб покрити обпалені ділянки. Доведіть до кипіння і варіть, поки більшість води не випарується.

4. Очистіть та знову промийте.

Вимкніть вогонь і зачекайте, поки каструля не охолоне достатньо, щоб її можна було брати із собою. Зітріть забруднення неабразивною губкою і промийте гарячою мильною водою. Крім того, ви можете використовувати промисловий засіб для очищення каструль з нержавіючої сталі, дотримуючись інструкцій виробника.

Як прибрати знебарвлення каструль та сковорідок з нержавіючої сталі

Що вам знадобиться:

- Волога губка

- Оцет

- Окріп - Мило

- Харчова сода

Інструкція, як правильно чистити та прибрати знебарвлення зі сковороди та каструлі з нержавіючої сталі

Протріть оцтом.

Вилити трохи оцту в каструлю і протріть ділянку м'якою губкою, перш ніж промити і повністю висушити.

2. Кип'ятіть з оцтом та водою.

Жорстка вода може залишити білий, каламутний на вигляд наліт на каструлях із нержавіючої сталі. Щоб позбавитися вапняного нальоту, доведіть до кипіння в каструлі суміш з однієї частини оцту і трьох частин води. Дайте охолонути, потім промийте водою з милом.

3. Посипте харчовою содою.

Щоб отримати невеликі плями від води, протріть сковороду вологою губкою посипаною харчовою содою. Насамперед, щоб запобігти утворенню плям від води, обов'язково сушіть посуд відразу після миття.

Джерело: poppies .

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