Если вы случайно обожгли свою любимую кастрюлю или сковороду – не паникуйте, ведь ее можно очистить.

Независимо от того, вы кулинарный мастер, или упорный поклонник рецептов, иногда случаются несчастные случаи. Вот наши лучшие испытанные методы, как очистить пригоревшую пищу или соусов из сковородок ЛЮБОЙ марки!

1) Сода бикарбонат и уксус

Основной предмет шкафа, который, возможно, уже у вас под рукой, это быстрый, простой и вполне естественный способ очистить пригоревшую сковороду из нержавеющей стали, чугуна и даже меди.

Наполните подгоревшую кастрюлю равными частями воды и уксуса. Доведите смесь до кипения Добавьте 2 столовых ложки соды бикарбоната и осторожно перемешивайте в течение 1 минуты. Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси соды и уксуса пропитаться в течение 15 минут. Смесь поднимет пригоревшую еду или соус из сковороды. Слейте жидкость в канализацию Используйте губку или мочалку, чтобы очистить остатки пригорелых частей. Не используйте металлическую мочалку или посуду, иначе это повредит поверхность сковороды!

2) Отварить лимоны

Еще один естественный способ удалить пригоревшую пищу из сковороды или кастрюли – и он также устранит любой запах горелого из вашей кухни!

Нарежьте пару лимонов и поместите их в подгоревшую сковороду Наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть ломтики лимона. Доведите воду до кипения примерно 8 минут Снимите с огня и дайте лимонной воде подействовать! Когда частицы пищи начинают плавать на поверхности, ваша сковорода готова к очищению. Мы рекомендуем замачивать не менее 15 минут для сильно подгоревших сковородок. Выбросьте воду с лимоном Промойте горячей чистой водой и используйте неметаллическую чистящую губку, чтобы удалить любые застрявшие части. Ваша сковорода снова в работе без повреждения антипригарного покрытия и восхитительного лимонного аромата на вашей кухне, который избавляет от запаха пригоревшей сковороды!

3) Таблетированный скраб для посудомоечной машины

Если у вас очень грязная кастрюля с жесткой, подгоревшей не сдвигающейся пищей, иногда использование таблетки для посудомоечной машины является прекрасным способом очистить ее.

Промойте грязную кастрюлю горячей водой Осторожно потрите сковороду под теплой водой с помощью таблетки для посудомоечной машины. Протирайте, пока весь мусор не будет поднят Если на сковороде все еще есть стойкие пятна или пригоревшие остатки, описанный выше метод кипячения лимонов сдвинет все оставшиеся следы!

Почему еда прилипает к сковороде?

Есть несколько причин, почему пища прилипает к кастрюлям, но наиболее распространена химическая реакция между ингредиентами и металлом посуды. Мясо и птица особенно подвержены прилипанию, поскольку атомы металлов, например железа, образуют комплексы в белках.

Еще одна причина, почему ваша пища может прилипать, состоит в том, что на всех сковородах есть микроскопические трещины, расширяющиеся при нагревании. Это расширение приводит к тому, что пищевые продукты попадают в ловушку, где они затем прилипают и горят.

Возможно, вы также заметили, что если вы готовите еду с небольшим содержанием или без жира, она имеет больший риск прилипания из-за отсутствия смазки. Именно здесь растительное масло или предварительная приправа на сковороде могут помочь предотвратить подгорание сковородок, поскольку они смазывают поверхность для приготовления пищи.

Источник: circulon

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