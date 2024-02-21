Правильний догляд за каструлями та сковорідками важливий не тільки для забезпечення якості та смаку їжі, а й для продовження терміну служби посуду.

Як чистити каструлі та сковорідки правильно: мийте посуд вручну, використовуючи губку та гарячу мильну воду.

Будьте обережні, адже деякі миючі засоби для посудомийних машин можуть пошкодити посуд.

Дізнайтеся в інструкції від виробника посуду, чи можна мити її в посудомийній машині.

Як чистити каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі:

Посуд з нержавіючої сталі має велику популярність завдяки тому, що її легко мити, вона не дряпається і не піддається корозії.

Щоб видалити подряпини з нержавіючої сталі, витріть бруд. Потім налийте оливкову олію на м'яку тканину і ретельно відполіруйте, поки поверхня не засяє.

Як чистити мідні каструлі та сковорідки

Мідні каструлі та сковорідки не можна мити в посудомийній машині. Мити лише вручну!

Якщо мідь починає знебарвлюватися, змішайте склянку білого оцту з 2 столовими ложками солі і натріть розчином мідь губкою.

Як чистити алюмінієві каструлі та сковорідки

Яблучну шкірку відваріть у воді та дайте покипіти близько 30 хвилин. Кислота, що виділяється з яблучної шкірки, зруйнує плями і поверне алюмінію первісний вигляд.

Джерело: marketbasketfoods .

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