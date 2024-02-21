Як чистити каструлі та сковорідки правильно: мийте посуд вручну, використовуючи губку та гарячу мильну воду.
Будьте обережні, адже деякі миючі засоби для посудомийних машин можуть пошкодити посуд.
Дізнайтеся в інструкції від виробника посуду, чи можна мити її в посудомийній машині.
Як чистити каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі:
Посуд з нержавіючої сталі має велику популярність завдяки тому, що її легко мити, вона не дряпається і не піддається корозії.
Щоб видалити подряпини з нержавіючої сталі, витріть бруд. Потім налийте оливкову олію на м'яку тканину і ретельно відполіруйте, поки поверхня не засяє.
Як чистити мідні каструлі та сковорідки
Мідні каструлі та сковорідки не можна мити в посудомийній машині. Мити лише вручну!
Якщо мідь починає знебарвлюватися, змішайте склянку білого оцту з 2 столовими ложками солі і натріть розчином мідь губкою.
Як чистити алюмінієві каструлі та сковорідки
Яблучну шкірку відваріть у воді та дайте покипіти близько 30 хвилин. Кислота, що виділяється з яблучної шкірки, зруйнує плями і поверне алюмінію первісний вигляд.
Джерело: marketbasketfoods .
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