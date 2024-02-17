Почерневшая, покрытая корочкой, подгорела еда на дне кастрюли. Это может случиться с кем угодно даже с профессиональными поварами. Вы могли потерять надежду очистить это, но сильно обгоревшую кастрюлю или сковороду можно спасти с помощью пищевой соды.
Как очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали или алюминия
С некоторыми основными кухонными скобами есть несколько приемов, которыми вы можете очистить сильно подгоревшую сковороду из нержавеющей стали. Вам понадобятся пищевая сода, вода и белый уксус, а также чистящая губка и скребок, например деревянная лопатка. В одном методе используется свежий лимон, разрезанный пополам.
Пищевая сода – ваш выбор для чистки пригоревшей кастрюли или сковороды, поскольку она обладает мягкими абразивными свойствами, а ее щелочной рН может помочь нейтрализовать кислую пригоревшую пищу. Его можно совместить с кислотой, такой как уксус или лимонный сок, чтобы создать реакцию шипения, которая поможет разрыхлить пригоревшую пищу и удалить ее из сковороды.
Техника деглазирования
Возможно, вы использовали технику деглазирования, чтобы ослабить ароматные кусочки из сковороды для приготовления соуса или подливки. В этом методе сначала нужно смягчить пригоревшую пищу, деглазировать сковороду, а затем очистить содой.
- Удалите из сковороды как можно больше пригоревшей пищи и остатков.
- Поставьте кастрюлю снова на плиту и нагрейте, пока не зашипит капелька воды.
- Добавьте 1 стакан воды или смеси ½ воды и ½ белого уксуса в сковороду и дайте закипеть. Используйте больше, если у вас большая кастрюля или сковорода.
- Когда жидкость закипит, используйте лопатку или скребок для удаления глазури со дна кастрюли, ослабляя кусочки пригоревшей пищи.
- Вылейте жидкость в раковину и не сушите и не вытирайте сковороду.
- Обильно посыпьте дно формы пищевой содой и дайте остыть форме.
- Используя влажную чистящую губку или нейлоновую щетку, энергично протрите дно горшка.
- Выстирайте и высушите, как обычно, после удаления всех пятен и обгоревших частей.
Метод пищевой соды и уксуса
Для более интенсивной очистки добавьте белый уксус в пищевую соду и позвольте кухонной химии расщепить пригоревшую пищу на обгоревшей сковороде.
- Удалите из кастрюли как можно больше еды и мусора.
- Добавьте столько белого уксуса, чтобы покрыть дно кастрюли по крайней мере 1/2 дюйма жидкости.
- Вскипятите уксус в кастрюле и дайте ему повариться несколько минут.
- Снимите с огня и добавьте 1 стакан соды. Вы получите шипящую реакцию. Может быть, лучше сделать это в раковине.
- Отставьте кастрюлю в сторону и подождите, пока утихнет шипение и бурление.
- Слейте жидкость и потрите сковороду нейлоновой щеткой для чистки или чистящей губкой, при необходимости добавив больше пищевой соды.
- Промойте и высушите.
Источник: armandhammer
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