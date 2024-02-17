Почерневшая, покрытая корочкой, подгорела еда на дне кастрюли. Это может случиться с кем угодно даже с профессиональными поварами. Вы могли потерять надежду очистить это, но сильно обгоревшую кастрюлю или сковороду можно спасти с помощью пищевой соды.

Как очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали или алюминия

С некоторыми основными кухонными скобами есть несколько приемов, которыми вы можете очистить сильно подгоревшую сковороду из нержавеющей стали. Вам понадобятся пищевая сода, вода и белый уксус, а также чистящая губка и скребок, например деревянная лопатка. В одном методе используется свежий лимон, разрезанный пополам.

Пищевая сода – ваш выбор для чистки пригоревшей кастрюли или сковороды, поскольку она обладает мягкими абразивными свойствами, а ее щелочной рН может помочь нейтрализовать кислую пригоревшую пищу. Его можно совместить с кислотой, такой как уксус или лимонный сок, чтобы создать реакцию шипения, которая поможет разрыхлить пригоревшую пищу и удалить ее из сковороды.

Техника деглазирования

Возможно, вы использовали технику деглазирования, чтобы ослабить ароматные кусочки из сковороды для приготовления соуса или подливки. В этом методе сначала нужно смягчить пригоревшую пищу, деглазировать сковороду, а затем очистить содой.

Удалите из сковороды как можно больше пригоревшей пищи и остатков. Поставьте кастрюлю снова на плиту и нагрейте, пока не зашипит капелька воды. Добавьте 1 стакан воды или смеси ½ воды и ½ белого уксуса в сковороду и дайте закипеть. Используйте больше, если у вас большая кастрюля или сковорода. Когда жидкость закипит, используйте лопатку или скребок для удаления глазури со дна кастрюли, ослабляя кусочки пригоревшей пищи. Вылейте жидкость в раковину и не сушите и не вытирайте сковороду. Обильно посыпьте дно формы пищевой содой и дайте остыть форме. Используя влажную чистящую губку или нейлоновую щетку, энергично протрите дно горшка. Выстирайте и высушите, как обычно, после удаления всех пятен и обгоревших частей.

Метод пищевой соды и уксуса

Для более интенсивной очистки добавьте белый уксус в пищевую соду и позвольте кухонной химии расщепить пригоревшую пищу на обгоревшей сковороде.

Удалите из кастрюли как можно больше еды и мусора. Добавьте столько белого уксуса, чтобы покрыть дно кастрюли по крайней мере 1/2 дюйма жидкости. Вскипятите уксус в кастрюле и дайте ему повариться несколько минут. Снимите с огня и добавьте 1 стакан соды. Вы получите шипящую реакцию. Может быть, лучше сделать это в раковине. Отставьте кастрюлю в сторону и подождите, пока утихнет шипение и бурление. Слейте жидкость и потрите сковороду нейлоновой щеткой для чистки или чистящей губкой, при необходимости добавив больше пищевой соды. Промойте и высушите.

Источник: armandhammer