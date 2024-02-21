Как чистить кастрюли и сковородки правильно: мойте посуду вручную, используя губку и горячую мыльную воду.
Будьте осторожны, ведь некоторые моющие средства для посудомоечных машин могут повредить посуду.
Узнайте в инструкции от производителя посуды, можно ли мыть ее в посудомоечной машине.
Как чистить кастрюли и сковородки из нержавеющей стали:
Посуда из нержавеющей стали пользуется большой популярностью благодаря тому, что ее легко мыть, она не царапается и не подвергается коррозии.
Чтобы удалить царапины с нержавеющей стали, вытрите всю грязь. Затем налейте оливковое масло на мягкую ткань и тщательно отполируйте, пока поверхность не засияет.
Как чистить медные кастрюли и сковородки
Медные кастрюли и сковородки нельзя мыть в посудомоечной машине. Мыть только вручную!
Если медь начинает обесцвечиваться, смешайте ¼ стакана белого уксуса с 2 столовыми ложками соли и натрите раствором медь губкой.
Как чистить алюминиевые кастрюли и сковородки
Яблочную кожуру отварите в воде и дайте покипеть около 30 минут. Кислота, выделяемая из яблочной кожуры, разрушит пятна и вернет алюминию первоначальный вид.
Источник: marketbasketfoods.
Читайте также:
Как очистить дно сковороды: топ необычных способов.
Как бережно очистить сковороду с антипригарным покрытием: 4 простых шага.
Как очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду: справится знакомый продукт.