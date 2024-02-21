Правильный уход за кастрюлями и сковородками важен не только для обеспечения качества и вкуса еды, но и для продления срока службы посуды.

Как чистить кастрюли и сковородки правильно: мойте посуду вручную, используя губку и горячую мыльную воду.

Будьте осторожны, ведь некоторые моющие средства для посудомоечных машин могут повредить посуду.

Узнайте в инструкции от производителя посуды, можно ли мыть ее в посудомоечной машине.

Как чистить кастрюли и сковородки из нержавеющей стали:

Посуда из нержавеющей стали пользуется большой популярностью благодаря тому, что ее легко мыть, она не царапается и не подвергается коррозии.

Чтобы удалить царапины с нержавеющей стали, вытрите всю грязь. Затем налейте оливковое масло на мягкую ткань и тщательно отполируйте, пока поверхность не засияет.

Как чистить медные кастрюли и сковородки

Медные кастрюли и сковородки нельзя мыть в посудомоечной машине. Мыть только вручную!

Если медь начинает обесцвечиваться, смешайте ¼ стакана белого уксуса с 2 столовыми ложками соли и натрите раствором медь губкой.

Как чистить алюминиевые кастрюли и сковородки

Яблочную кожуру отварите в воде и дайте покипеть около 30 минут. Кислота, выделяемая из яблочной кожуры, разрушит пятна и вернет алюминию первоначальный вид.

Источник: marketbasketfoods.

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