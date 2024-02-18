Любой, кто регулярно готовит, замечал, что смотрит на свою любимую кастрюлю или сковороду, покрытую коркой пригоревшей еды или жира, поэтому стоит знать, как очистить пригоревшую сковороду.

Да, это может выглядеть устрашающе, но хорошая новость в том, что очень мало почерневших проблем, которые невозможно исправить.

Вот самые лучшие способы вернуть пригоревшую сковороду или кастрюлю с коркой в ​​рабочее состояние.

Как очистить пригоревшую сковороду

Первый шаг — просто замочить сковороду. Пригоревшая, засохшая еда может выглядеть устрашающе, но удалить ее зачастую легче, чем вы думаете. Если 30 или более минут замачивания и аккуратной чистки губкой или нейлоновой щеткой не помогли, не волнуйтесь.

У вас все еще есть много других вариантов с легкодоступными чистящими средствами, такими как пищевая сода и уксус, таблетка мыла для посудомоечной машины, стальная вата или чистящее средство для посуды.

Как почистить пригоревшую сковороду пищевой содой и уксусом

Щелочная составляющая пищевой соды не только является мягким абразивом, но и помогает растворить пригоревшую пищу. Уксус нейтрализует кислоту. Вместе эти обычные бытовые ингредиенты оказывают шипящее действие, эффективное при ожогах и пятнах.

Как очистить пригоревшую сковороду - шаг первый: приготовить смесь. После замачивания наполните кастрюлю смесью половины уксуса и половины воды и доведите до кипения. Если вы работаете с противнем с бортиками, доведите смесь до кипения в микроволновой печи и вылейте ее в кастрюлю.

Шаг второй: Добавьте 2 столовые ложки разрыхлителя, пока смесь не зашипит. Оставьте на 30 минут, затем вылейте и аккуратно потрите. Вы также можете посыпать сковороду только пищевой содой и использовать ее в качестве абразива для очистки, но обязательно сначала попробуйте это на небольшом участке, чтобы убедиться, что она не испортит поверхность.

Как очистить пригоревшую сковороду - шаг третий: Сделайте пасту. Если осталась корочка, приготовьте пасту из воды и пищевой соды и оставьте ее на кастрюле на 1–12 часов. После этого промойте и попробуйте почистить еще раз.

Источник: foodnetwork.

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