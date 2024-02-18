Будь-хто, хто регулярно готує, помічав, що дивиться на свою улюблену каструлю або сковороду, вкриту кіркою пригорілої їжі або жиру, тому варто знати, як очистити сковороду, що пригоріла.

Так, це може виглядати жахливо, але хороша новина в тому, що дуже мало почорнілих проблем, які неможливо виправити.

Ось найкращі способи повернути сковороду, що пригоріла, або каструлю з кіркою в робочий стан.

Як очистити сковороду, що пригоріла.

Перший крок – просто замочити сковороду. Пригоріла, засохла їжа може виглядати жахливо, але видалити її найчастіше легше, ніж ви думаєте. Якщо 30 або більше хвилин замочування та акуратного чищення губкою або нейлоновою щіткою не допомогли, не хвилюйтеся.

У вас все ще є багато інших варіантів з легкодоступними засобами для чищення, такими як харчова сода і оцет, таблетка мила для посудомийної машини, сталева вата або чистячий засіб для посуду.

Як почистити сковороду, що пригоріла, харчовою содою та оцтом

Лужна складова харчової соди не тільки є м'яким абразивом, але й допомагає розчинити їжу, що пригоріла. Оцет нейтралізує кислоту. Разом ці звичайні побутові інгредієнти мають шиплячу дію, ефективну при опіках і плямах.

Як очистити сковороду, що пригоріла, - крок перший: приготувати суміш. Після замочування наповніть каструлю сумішшю половини оцту та половини води та доведіть до кипіння. Якщо ви працюєте з деко з бортиками, доведіть суміш до кипіння в мікрохвильовій печі і вилийте її в каструлю.

Крок другий: Додайте 2 столові ложки розпушувача, поки суміш не зашипить. Залишіть на 30 хвилин, потім вилийте та обережно потріть. Ви також можете посипати сковороду тільки харчовою содою і використовувати її як абразив для очищення, але обов'язково спробуйте спочатку це на невеликій ділянці, щоб переконатися, що вона не зіпсує поверхню.

Як очистити сковороду, що пригоріла, - крок третій: Зробіть пасту. Якщо залишилася скоринка, приготуйте пасту з води та харчової соди та залиште її на каструлі на 1–12 годин. Після цього промийте та спробуйте почистити ще раз.

Джерело: foodnetwork .

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