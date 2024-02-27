После приготовления еды на кухне пришло время вымыть сковородки и кастрюли.

Иногда кажется, что ничто не удалит пригоревший жир со дна сковородок.

Хотя нержавеющая сталь предназначена для защиты от коррозии и ржавчины, она не защищена от пригара и обесцвечивания.

При повседневном использовании появляются пятна, пятна от воды и другие стойкие пригоревшие следы, поэтому важно знать, как правильно чистить сковороды и кастрюли из нержавеющей стали.

Следуйте этим простым шагам, чтобы ваши кастрюли и сковородки выглядели блестящими и как новые…

Как правильно чистить сковороды и кастрюли из нержавеющей стали

Что вам понадобится:

– Неабразивная губка

– Шпатель или деревянная ложка

– Мыльная вода

– Пищевая сода

– Коммерческое чистящее средство

Инструкция, как правильно чистить сковороды и кастрюли из нержавеющей стали:

Очистите сковороду

Для ежедневной очистки протирайте сковороду из нержавеющей стали горячей мыльной водой и неабразивной губкой.

2. Соскребите прилипшие остатки пищи.

Если остатки еды остались, наполните кастрюлю достаточным количеством мыльной воды, чтобы покрыть остатки, доведите до кипения и соскребите лопаточкой или деревянной ложкой. Еда должна легко отделяться. Дайте кастрюле остыть, затем вымойте ее как обычно.

3. Как правильно чистить сковороды и кастрюли из нержавеющей стали: вскипятите воду и пищевую соду.

Для более сложных загрязнений, включая пригоревшую пищу или масло, может потребоваться более абразивный метод очистки. Чтобы получить простой и недорогой способ очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали, возьмите из кладовой немного пищевой соды. Добавьте в обожженную сковороду несколько ложек пищевой соды и залейте достаточным количеством воды, чтобы покрыть обожженные участки. Доведите до кипения и варите, пока большая часть воды не выпарится.

4. Очистите и снова промойте.

Выключите огонь и подождите, пока кастрюля не остынет достаточно, чтобы ее можно было брать с собой. Сотрите загрязнения неабразивной губкой и промойте горячей мыльной водой. Кроме того, вы можете использовать промышленное чистящее средство для очистки кастрюль из нержавеющей стали, следуя инструкциям производителя.

Как убрать обесцвечивание кастрюль и сковородок из нержавеющей стали

Что вам понадобится:

– Влажная губка

– Уксус

– Кипяток – Мыло

– Пищевая сода

Инструкция, как правильно чистить и убрать обесцвечивание со сковороды и кастрюли из нержавеющей стали

Протрите уксусом.

Вылейте немного уксуса в кастрюлю и протрите участок мягкой губкой, прежде чем промыть и полностью высушить.

2. Кипятите с уксусом и водой.

Жесткая вода может оставить белый, мутный на вид налет на кастрюлях из нержавеющей стали. Чтобы избавиться от известкового налета, доведите до кипения в кастрюле смесь из одной части уксуса и трех частей воды. Дайте остыть, затем промойте водой с мылом.

3. Посыпьте пищевой содой.

Чтобы получить небольшие пятна от воды, протрите сковороду влажной губкой, посыпанной пищевой содой. Прежде всего, чтобы предотвратить образование пятен от воды, обязательно сушите посуду сразу после мытья.

Источник: poppies.

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