Для многих домашних поваров хорошая, крепкая чугунная сковорода является универсальным инструментом. Ее можно использовать для чего угодно: от жарки овощей и выпекания пирогов до жарки курицы и жарки стейков. Они гораздо более доступны и долговечны, чем модная керамическая или алюминиевая посуда, и они могут выдержать много тепла на плите, духовке или даже на костре. Единственная оговорка? Они требуют немного ухода, когда дело доходит до чистки и ухода за ними. Но почистить чугунную сковороду, по сути, не трудно.

Как приправить сковороду

Приправы – самый важный шаг после приобретения новой чугунной сковороды. И хотя многие из них снабжаются предварительно выдержанными, не помешает добавить еще один слой, чтобы защитить ваши новые инвестиции. Приправы – и мы не говорим о соли и переце – создают блестящее, антипригарное покрытие, которое защищает вашу сковороду от ржавчины и предотвращает прилипание пищи к поверхности.

Чтобы приправить, разогрейте духовку до 450 градусов F. Используйте бумажное полотенце, чтобы вытереть небольшое количество нейтрального масла, например канолы, внутри и снаружи сковороды, включая ручку. Лучше всего подходит нейтральное масло с высокой точкой дымления, например, льняное, рапсовое или подсолнечное; оливковое масло подгорит. Поставьте противень в горячую духовку прямо на решетку, противень снизу, чтобы собрать капли растительного масла. Выпекайте 1 час, пока масло не перестанет липнуть. Выключите духовку и дайте противнику полностью остыть внутри.

При необходимости повторите процесс. Самый простой способ убедиться, что ваша сковорода не пригорает , – часто использовать ее. Приготовление жирной пищи, например бекона, поможет сберечь ее здоровой и жирной. Если сковорода правильно приправлена, вы сможете жарить яйцо без масла и без прилипания. Как почистить сковороду После использования осторожно протрите сковороду небольшим количеством мыльного средства для посуды и неабразивной губкой или щеткой для посуды. Вопреки расхожему мнению, небольшое количество мыла — это нормально, и оно не лишает приправы. Никогда не используйте стальную вату или металлический скруббер, чтобы очистить сковороду, если вы не выполняете интенсивную зачистку. Мы надеемся, что это само собой разумеется, но чугун никогда нельзя мыть в посудомоечной машине. Удалите корочку Немедленно удаляйте любую корочку, запеченную еду. Пока сковорода слегка нагрета, насыпьте 1/4 стакана кошерной соли с небольшим количеством теплой воды и воспользуйтесь скребком для сковороды или щеткой для чистки для отшелушивания и удаления частиц пищи. Если вы действительно застряли на еде, попробуйте метод кипятка. Доведите 2 стакана воды до кипения, пока частицы пищи не растворятся. Они должны отойти сами, но вы можете помочь им, используя деревянную (не металлическую или силиконовую) лопатку, чтобы очистить их.

Быстро высушите

Используйте бумажное или кухонное полотенце, чтобы тщательно высушить сковороду сразу после мытья. Если сковороду оставлять влагой надолго, она может поржаветь. Это также означает, что вы никогда не замачиваете свою сковороду, чтобы очистить ее или класть ее в посудомоечную машину. Убедитесь, что вы не используете изысканное декоративное полотенце для этого шага, поскольку хорошо выдержанная сковорода может оставить черные следы. Вы также можете поставить сковороду в духовку с низкой температурой и выпекать до полного высыхания.

Источник: saveur

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