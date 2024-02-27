З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій, яка, згідно з рішенням Кабінету Міністрів, становитиме приблизно 8%. Індексація торкнеться пенсій, призначених до кінця 2023 року.

Заступниця голови Пенсійного фонду Ірина Ковпашко повідомила, що організація вже приступила до підготовки необхідних заходів для реалізації цього процесу.

Індексація пенсій буде здійснена відповідно до урядової постанови від 20 лютого 2019 року №124, яка оновила механізм коригування пенсійних виплат. Відтепер пенсії індексуються не тільки виходячи з інфляційних показників, але й згідно з узагальненим методом. Першочергово підлягають індексації страхові пенсії, причому процес охопить усі пенсії, призначені до кінця минулого року.

Розрахунок розміру індексації пенсій полягає у використанні такої формули: 50% середнього показника зростання зарплат за останні три роки додається до 50% інфляції за попередній рік. Ця індексація зачепить більше 10 мільйонів українців, включаючи 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів з силових відомств та майже 100 тисяч "чорнобильців".

Це вже третя індексація пенсій за час ведення повномасштабної війни. Пенсії будуть підвищені майже на 8%, що означає, що середній розмір підвищення складе 322 гривні. Середня пенсія, яка на початок 2024 року становила 5385 гривень, зросте до 5717 гривень.

Під час індексації пенсій береться до уваги лише розмір пенсії, що розраховано відповідно до встановленої формули. Це означає, що будь-які додаткові підвищення пенсій, які отримано, наприклад, за державними гарантіями, через додатковий стаж чи доплати за будь-які інші причини, імовірно, не будуть враховані під час індексації.

Джерело: Українське радіо.

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