С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий, которая, согласно решению Кабинета Министров, составит около 8%. Индексация коснется пенсий, назначенных до конца 2023 года.

Заместитель председателя Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что организация уже приступила к подготовке необходимых мер по реализации этого процесса.

Индексация пенсий будет осуществлена ​​в соответствии с правительственным постановлением от 20 февраля 2019 года №124, которое обновило механизм корректировки пенсионных выплат. Теперь пенсии индексируются не только исходя из инфляционных показателей, но и согласно обобщенному методу. В первую очередь подлежат индексации страховые пенсии, причем процесс охватит все пенсии, назначенные до конца прошлого года.

Расчет размера индексации пенсий заключается в использовании такой формулы: 50% среднего показателя роста зарплат за последние три года прибавляется к 50% инфляции за предыдущий год. Эта индексация коснется более 10 миллионов украинцев, включая 9,5 миллиона гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров из силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Это уже третья индексация пенсий за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%, что означает, что средний размер повышения составит 322 гривны. Средняя пенсия, которая к началу 2024 года составляла 5385 гривен, вырастет до 5717 гривен.

При индексации пенсий принимается во внимание только размер пенсии, рассчитанный в соответствии с установленной формулой. Это означает, что любые дополнительные повышения пенсий, полученные, например, по государственным гарантиям, через дополнительный стаж или доплаты по другим причинам, вероятно, не будут учтены во время индексации.

Источник: Українське радіо.

Последние новости Украины:

Напомним, в Украине существует четыре варианта повысить свою пенсию.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцам увеличится надбавка к пенсии.

Также Politeka сообщала, десятки тысяч украинцев получают пенсию в 1,2 тыс. гривен.