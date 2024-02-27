Ціни на популярний продукт сягнули нового рекордного рівня, причому швидкість їхнього зростання за останній тиждень стала найбільшою з 1999 року. Йдеться про какао-боби.

Це свідчить про зростаючі витрати для виробників шоколадних виробів по всьому світу, що, у свою чергу, призведе до зростання цін на готову продукцію для споживачів. Зокрема почнуть рости в ціні шоколадні солодощі.

Значне збільшення вартості какао-бобів викликане стурбованістю щодо потенційної нестачі цього ключового інгредієнта. На 26 лютого ціни на ф'ючерси для какао зросли на 4,6%, демонструючи найвищий стрибок за тиждень з часів 1999 року.

"Підскок цін відбувся через те, що посуха та епідемії захворювань спричинили значні втрати врожаю какао у провідних країнах-виробниках Західної Африки. Це може призвести до збільшення виробничих витрат для шоколадних компаній, які, в свою чергу, можуть перенести ці додаткові витрати на кінцевих споживачів", - роз’яснили експерти.

Ціна какао на нью-йоркському товарному ринку встановила новий історичний рекорд, досягнувши майже $6500 за тонну. Отже, вартість цього незамінного компонента шоколаду зросла в понад два рази з початку минулого року.

"Проблеми з виробництвом у Західній Африці спричинили значний глобальний дефіцит какао цього сезону, що продовжує підживлювати зростання цін на цю сировину", - зазначено в звіті.

Джерело: Bloomberg.

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на продукти у 2024 році неприємно дивують українців, у НБУ зробили прогноз.

Як повідомляла Politeka, змінилися ціни на продукти.

Також Politeka писала, популярний овоч почне дешевшати.