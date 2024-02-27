Цены на популярный продукт достигли нового рекордного уровня, причем скорость их роста за последнюю неделю стала самой большой с 1999 года. Речь идет о какао-бобах.

Это свидетельствует о возрастающих расходах для производителей шоколадных изделий по всему миру, что, в свою очередь, приведет к росту цен на готовую продукцию для потребителей. В частности, начнут расти в цене шоколадные сладости.

Значительное увеличение стоимости какао-бобов вызвано озабоченностью потенциальной нехватки этого ключевого ингредиента. На 26 февраля цены на фьючерсы для какао выросли на 4,6%, демонстрируя самый высокий скачок за неделю со времен 1999 года.

"Подскок цен произошел из-за того, что засуха и эпидемии заболеваний повлекли за собой значительные потери урожая какао в ведущих странах-производителях Западной Африки. Это может привести к увеличению производственных затрат для шоколадных компаний, которые, в свою очередь, могут перенести эти дополнительные расходы на конечных потребителей ", – разъяснили эксперты.

Цена какао на нью-йоркском товарном рынке установила новый исторический рекорд, достигнув почти $6500 за тонну. Следовательно, стоимость этого незаменимого компонента шоколада выросла более чем в два раза с начала прошлого года.

"Проблемы с производством в Западной Африке повлекли за собой значительный глобальный дефицит какао в этом сезоне, что продолжает подпитывать рост цен на это сырье", - говорится в отчете.

Источник: Bloomberg.

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