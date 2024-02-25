Бажаєте, щоб ваші каструлі та сковорідки виглядали як нові?

Ось поради, як очистити сковорідку , що пригоріла , - вони дійсно працюють.

Як очистити сковорідку, що пригоріла, - кип'ятіння.

Ця порада призначена для їжі, яку ви не можете змити. В інструкції сказано, що ви наливаєте каструлю водою, а потім ставите її на плиту або духовку, поки вода не закипить. Потім дайте воді охолонути і вимийте каструлю як завжди. Мушу сказати, що здебільшого це спрацювало. Їжа відтирається набагато легше.

Як очистити сковорідку, що пригоріла, - листи кондиціонера для білизни

Хитрість полягає в тому, щоб покласти на дно каструлі сушильний лист, а потім налити в каструлю окріп, щоб розбавити бруд. Кипляча вода в каструлі непогано видаляє частинки їжі, що пригоріли.

Чищення харчової содою

Харчова сода має все виправити, правда? Не в цьому справа. Чистка харчовою содою не видалила плями з каструль і не полегшила видалення їжі, що прилипла.

Харчова сода та перекис

Чи додасть перекису в соду при чищенні сковороди? Інтернет, схоже, так думає. Це була одна з найпоширеніших порад, з якими я стикався. Порада: змішайте чверть склянки харчової соди і кілька столових ложок перекису водню в пасту, потім натріть її пальцями на сковороді. То був провал. Після п'яти хвилин чищення використовуючи бік губки, що чистить - результатів все одно було дуже мало.

Як очистити сковорідку, що пригоріла: Харчова сода, оцет і сіль

Хитрість цієї поради полягає в тому, щоб посипати шар харчової соди, потім шар солі, а потім полити шаром оцту. Це одна з найкращих порад щодо видалення плям. Після п'яти хвилин чищення сковорода стала набагато блискучою, і з неї вийшло багато сміття. Я також виявив, що морська сіль діє набагато краще, ніж кухонна.

Як очистити сковорідку, що пригоріла: відбілюючий порошок, що чистить, і гаряча вода

Метод видалення пригорілого бруду, переданий мені від матері, полягає в тому, щоб просочити сковороду відбілюючим порошком, що чистить. Він добре працює і значно полегшує очищення сковорідок. Як тільки ви закінчите користуватися каструлею, наповніть її гарячою водою і рясно посипте її порошком, що чистить, з відбілювачем. Залишіть приблизно на 30 хвилин, і бруд відразу піде.

Джерело: cnet.com.

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