Вы сделали еженедельную стирку и готовитесь к следующей напряженной неделе, убедившись, что рабочие рубашки, офисные блузки и форма выглажены. Затем вы замечаете черное липкое пятно на дне утюга. Помогите! К счастью, под рукой есть решение. Независимо от того, как вы ищете, как почистить липкое дно утюга или как удалить следы от ожогов, очистить утюг достаточно просто, если вы знаете, что делаете.
Как почистить железные плиты
Как узнать, что утюг нуждается в чистке? Легко определить, есть ли на утюге видимые следы поджогов или она липкая на ощупь, но чистая подошва утюга также должна плавно двигаться по вашей одежде, не таща и не оставляя следов.
Прежде чем попытаться очистить утюг, убедитесь, что он отключен от сети, а пластина полностью остыла. Одним из очевидных способов очистки утюга является использование чистящего средства подошвы, разработанного специально для этой цели. Кроме того, вы можете проверить некоторые быстрые домашние средства. Помните: независимо от вашего метода, проверьте его на небольшой части тарелки, прежде чем чистить остальное, на случай, если это повлечет за собой проблемы.
Домашние средства для очистки подошвы утюга
Мыльная вода – если ваш утюг нуждается только в легкой очистке, вы можете почистить его губкой, смоченной в мыльной воде. Не используйте проволоку – это может повредить пластину.
Зубная паста – если подошва все еще не чиста после обработки мыльной водой, вы можете попытаться воспользоваться зубной пастой. Когда утюг высохнет, возьмите небольшую каплю зубной пасты и протрите ею всю поверхность пластины с помощью старой тряпки или кухонного полотенца. Очистите зубную пасту влажной губкой или тряпкой.
Уксус – можно уксус, чтобы удалить более устойчивые следы или липкие остатки от утюга. Прежде чем начать, расстелите газету, потому что уксус может повредить каменные или деревянные поверхности. Вот шаги, как очистить подошву утюга уксусом:
Хотя способы очистки следов от обгоревшего утюга и очистки залипшего утюга в целом подобны, вы можете обнаружить, что некоторые из них более эффективны при определенных проблемах с железом.