Мыльная вода – если ваш утюг нуждается только в легкой очистке, вы можете почистить его губкой, смоченной в мыльной воде. Не используйте проволоку – это может повредить пластину.

Зубная паста – если подошва все еще не чиста после обработки мыльной водой, вы можете попытаться воспользоваться зубной пастой. Когда утюг высохнет, возьмите небольшую каплю зубной пасты и протрите ею всю поверхность пластины с помощью старой тряпки или кухонного полотенца. Очистите зубную пасту влажной губкой или тряпкой.

Уксус – можно уксус, чтобы удалить более устойчивые следы или липкие остатки от утюга. Прежде чем начать, расстелите газету, потому что уксус может повредить каменные или деревянные поверхности. Вот шаги, как очистить подошву утюга уксусом: