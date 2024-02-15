Попробуйте эту стратегию быстрой очистки, чтобы удалить грязь и пятна из мягкой мебели для гостиной.

У большинства из нас есть любимое место на диване или удобном кресле, которое мы используем каждый день для отдыха, вздремнуть и даже немного поработать. Впоследствии ткань загрязняется и возможно появляется несколько пятен, особенно если вы любите есть и пить, сидя на своем любимом кресле. Поэтому, ввиду этого важно знать, как почистить обивку.

Как почистить обивку

Крок 1: Пропилососьте пил

Используйте насадку для обивки и щелевой инструмент, чтобы пылесосить остатки пыли и почвы. Начните с верхней части мебели и медленно двигайтесь вниз. Не забудьте почистить спинку и бока изделия, а также под подушки.

Шаг 2. Смешайте пятновыводитель

Если вы используете коммерческое чистящее средство, например пятновыводитель от домашних животных, внимательно следуйте инструкциям на этикетке. Чтобы приготовить самостоятельно, смешайте ¼ стакана жидкости для мытья посуды и 1 стакан теплой воды в средней миске, затем с помощью венчика или ручного электрического миксера создайте пену. Это пятновыводитель также можно использовать для очистки чистых одеял для пикника, которые не подвергаются машинной обработке. Он отлично поможет почистить и обивку.

Шаг 3: Приготовьте ополаскиватель

Наполните вторую миску или небольшое ведро теплой водой, чтобы использовать ее для полоскания.

Шаг 4: Обработайте пятна

Окунайтесь только в пену, используйте губку или щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно почистить пятна. По мере перехода грунта промойте губку чистой водой. Отожмите промытую губку, пока с нее не перестанет капать, наберите больше пены, а затем нанесите пену на оставшиеся пятна или на сильно загрязненные участки.

Шаг 5. Смешайте чистящее средство обивки

Для того чтобы полностью почистить обивку, добавьте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды на галлон воды в ведро. Поставьте второе ведро, наполненное чистой водой.

Шаг 6: Начните сверху

Смочите губку в моющем растворе, а затем отожмите, чтобы она стала влажной (без капель). Начиная с верха, протрите все поверхности обитого предмета. Во время работы часто промывайте губку в моечном растворе. Хорошо отожмите губку, чтобы набивка мебели не стала слишком влажной.

Шаг 7: Прополощите обивку

Когда изделие станет чистым, смочите ткань из микрофибры в чистой воде и отожмите, пока она не станет влажной. Начните сверху и вытрите оставшиеся оставшиеся мыла. (Оставление липких следов очистителя на поверхности быстрее притягивает почву.)

Шаг 8: Высушите на воздухе

Дайте обивке высохнуть на воздухе, подальше от прямого тепла или солнечного света, и не используйте ее, пока она полностью не высохнет. Чтобы ускорить процесс, установите циркуляционный вентилятор в комнате.

Источник: realsimple

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