У большинства из нас есть любимое место на диване или удобном кресле, которое мы используем каждый день для отдыха, вздремнуть и даже немного поработать. Впоследствии ткань загрязняется и возможно появляется несколько пятен, особенно если вы любите есть и пить, сидя на своем любимом кресле. Поэтому, ввиду этого важно знать, как почистить обивку.
Как почистить обивку
Крок 1: Пропилососьте пил
Используйте насадку для обивки и щелевой инструмент, чтобы пылесосить остатки пыли и почвы. Начните с верхней части мебели и медленно двигайтесь вниз. Не забудьте почистить спинку и бока изделия, а также под подушки.
Шаг 2. Смешайте пятновыводитель
Если вы используете коммерческое чистящее средство, например пятновыводитель от домашних животных, внимательно следуйте инструкциям на этикетке. Чтобы приготовить самостоятельно, смешайте ¼ стакана жидкости для мытья посуды и 1 стакан теплой воды в средней миске, затем с помощью венчика или ручного электрического миксера создайте пену. Это пятновыводитель также можно использовать для очистки чистых одеял для пикника, которые не подвергаются машинной обработке. Он отлично поможет почистить и обивку.
Шаг 3: Приготовьте ополаскиватель
Наполните вторую миску или небольшое ведро теплой водой, чтобы использовать ее для полоскания.
Шаг 4: Обработайте пятна
Окунайтесь только в пену, используйте губку или щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно почистить пятна. По мере перехода грунта промойте губку чистой водой. Отожмите промытую губку, пока с нее не перестанет капать, наберите больше пены, а затем нанесите пену на оставшиеся пятна или на сильно загрязненные участки.
Шаг 5. Смешайте чистящее средство обивки
Для того чтобы полностью почистить обивку, добавьте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды на галлон воды в ведро. Поставьте второе ведро, наполненное чистой водой.
Шаг 6: Начните сверху
Смочите губку в моющем растворе, а затем отожмите, чтобы она стала влажной (без капель). Начиная с верха, протрите все поверхности обитого предмета. Во время работы часто промывайте губку в моечном растворе. Хорошо отожмите губку, чтобы набивка мебели не стала слишком влажной.
Шаг 7: Прополощите обивку
Когда изделие станет чистым, смочите ткань из микрофибры в чистой воде и отожмите, пока она не станет влажной. Начните сверху и вытрите оставшиеся оставшиеся мыла. (Оставление липких следов очистителя на поверхности быстрее притягивает почву.)
Шаг 8: Высушите на воздухе
Дайте обивке высохнуть на воздухе, подальше от прямого тепла или солнечного света, и не используйте ее, пока она полностью не высохнет. Чтобы ускорить процесс, установите циркуляционный вентилятор в комнате.
Источник: realsimple
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