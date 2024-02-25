Вот советы, как очистить пригоревшую сковородку - они действительно работают.

Как очистить пригоревшую сковородку - кипячение

Этот совет предназначен для еды, которую вы не можете смыть. В инструкции сказано, что вы наливаете кастрюлю водой, а затем ставите ее на плиту или в духовку, пока вода не закипит. Затем дайте воде остыть и вымойте кастрюлю как обычно. Должен сказать, что по большей части это сработало. Еда оттирается гораздо легче.

Как очистить пригоревшую сковородку - листы кондиционера для белья

Хитрость заключается в том, чтобы положить на дно кастрюли сушильный лист, а затем налить в кастрюлю кипяток, чтобы разбавить грязь. Кипящая вода в кастрюле неплохо удаляет пригоревшие частицы пищи.

Чистка пищевой содой

Пищевая сода должна все исправить, верно? Не в этом дело. Чистка пищевой содой не удалила пятна с кастрюль и не облегчила удаление прилипшей еды.

Пищевая сода и перекись

Поможет ли добавление перекиси в соду при чистке сковороды? Интернет, похоже, так думает. Это был один из самых распространенных советов, с которыми я сталкивался. Совет: смешайте четверть стакана пищевой соды и несколько столовых ложек перекиси водорода в пасту, а затем натрите ее пальцами на сковороде. Это был провал. После пяти минут чистки используя чистящую сторону губки - результатов все равно было очень мало.

Как очистить пригоревшую сковородку: Пищевая сода, уксус и соль

Хитрость этого совета заключается в том, чтобы посыпать слой пищевой соды, затем слой соли, а затем полить слоем уксуса. Это один из лучших советов по удалению пятен. После пяти минут чистки сковорода стала намного более блестящей, и с нее удалилось много мусора. Я также обнаружил, что морская соль действует намного лучше, чем поваренная.

Как очистить пригоревшую сковородку: отбеливающий чистящий порошок и горячая вода

Метод удаления пригоревшей грязи, переданный мне от матери, заключается в том, чтобы пропитать сковороду отбеливающим чистящим порошком. Он отлично работает и значительно облегчает очистку сковородок. Как только вы закончите пользоваться кастрюлей, наполните ее горячей водой и обильно посыпьте ее чистящим порошком с отбеливателем. Оставьте примерно на 30 минут, и грязь сразу уйдет.

Источник: cnet.com.

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