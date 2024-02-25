З початку березня 2024 року виплати грошової допомоги будуть продовжені для більшості, але декому доведеться принести купу документів та заповнити нову заяву.

З початком березня настануть оновлення у системі надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), а також окремі групи громадян України зможуть скористатися грошовою допомогою від Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

З початку березня 2024 року виплати грошової допомоги будуть продовжені для більшості сучасних отримувачів, які відносяться до найбільш вразливих груп населення.

З метою підтримки цих груп наступних 6 місяців автоматично продовжується грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не можуть працювати, включаючи:

пенсіонерів, чия пенсія на 1 січня 2024 року не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткові мінімуми для осіб з втратою працездатності);

осіб з інвалідністю I або II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Але існують категорії осіб, які повинні подати заявку на продовження виплат грошової допомоги. Сюди належать:

Сім'ї з дітьми до 14 років, які не можуть відвідувати навчальні заклади.

ВПО з дітьми до 14 років, які проживають у зоні бойових дій або в населених пунктах без можливості віддати дитину до дитячого садка.

Сім'ї, де один з членів сім'ї займається доглядом за особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, особою з психічними розладами або особою похилого віку.

Неповнолітні діти без батьківського піклування.

Вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

Особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсію.

За даними міністерства, на 1 грудня 2023 року 2,6 мільйона переселенців отримували грошову допомогу, проте з цієї кількості 1,3 мільйона людей були у віці працездатності. Це означає, що лише 40% працездатних внутрішньо переміщених осіб наразі працевлаштовані офіційно.

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