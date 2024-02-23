Грошова допомога може бути отримана лише мешканцями одного українського міста та району.

Українцям продовжує надходити різноманітна грошова допомога. Благодійний фонд "Карітас" розпочинає прийом заявок від осіб, які потребують фінансової підтримки у розмірі 2000 гривень для придбання рецептурних ліків в рамках проекту "Адвокація сталих соціальних послуг".

Грошова допомога може бути отримана мешканцями міста Краматорськ та Краматорського району Донецької області, серед яких є внутрішньо переміщені особи та місцеве населення, які відповідають таким критеріям уразливості:

Люди віком від 65 років, що страждають важкими захворюваннями, такими як цукровий діабет, астма, інсульт і т. д.;

Особи віком від 18 років з І-II групами інвалідності, які потребують постійного медикаментозного лікування;

Люди віком від 18 років, у яких діагностовано онкологічні захворювання, незалежно від оформленої групи інвалідності.

Саме ці особи можуть звернутися за грошовою допомогою. Щоб отримати грошову допомогу, вам потрібно буде пред'явити рецепт на ліки та/або висновок від лікаря, який підтверджує ваш діагноз та містить перелік необхідних препаратів.

Рішення про надання грошової допомоги буде прийнято комісією після уважного аналізу наданих документів. При цьому, реєстрація по телефону не гарантує отримання благодійної допомоги.

Для реєстрації на грошову допомогу та отримання консультації, звертайтеся: з 10:00 до 16:00 з понеділка по п'ятницю; за телефонами (050) 315 68 32 та (066) 993 28 00.

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