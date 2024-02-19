З початку січня 2024 року в Україні припинено надання допомоги деяким українцям.

Стало відомо, хто з ВПО в Україні залишиться без виплат та кому більше не будуть надавати фінансової підтримки. Про це детальніше йдеться в постанові Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

З початку січня 2024 року в Україні припинено надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у деяких випадках. Це стосується осіб, які перебувають за кордоном протягом більш ніж 30 календарних днів без обґрунтованих і документально підтверджених причин.

Крім того, виплати також не надаватимуться переселенцям, що перебувають у місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. Ще чотирьом категоріям українцв також скасують виплати.

У 2024 році також будуть скасовані виплати наступним категоріям осіб:

ВПО, які придбали нерухомість (квартиру, будинок або ділянку) на суму понад 100 тисяч гривень, за винятком житла, отриманого за рахунок державного або місцевого бюджету;

Ті, хто купив новий автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому, за винятком автотранспорту, наданого волонтерами та переданого на потреби Збройних Сил України;

Особи, які володіють власним житлом з площею понад 13,65 квадратних метрів на одну особу на територіях, де не ведуться активні воєнні дії або які не є окупованими;

Ті, хто придбав іноземну валюту на суму понад 100 тисяч гривень, за винятком валюти, отриманої від благодійних організацій або купленої для оплати медичних, соціальних або освітніх послуг, а також банківських металів;

Особи, які мають на депозитному банківському рахунку суму коштів понад 100 тисяч гривень.

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