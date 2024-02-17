Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) принимает заявки на получение денежной помощи в размере 820 злотых (что эквивалентно 7000 гривен) в течение 3 месяцев на одного человека. Максимально такое пособие могут получить до пяти членов одной семьи.
Заявителями на получение денежной помощи могут стать украинцы, прибывшие в Польшу после 15 февраля 2023 года и не получавшие предварительно помощь от других гуманитарных организаций на территории страны. Также на денежную помощь могут рассчитывать лица из уязвимых категорий переселенцев:
- одинокие, беременные или кормящие грудью матери с двумя детьми;
- одинокие родители или опекуны семьи с минимум двумя членами семьи на иждивении (до 18 лет или от 60 лет);
- люди с инвалидностью;
- лица старше 60 лет;
- нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.
Чтобы подать заявку на денежную помощь, нужно заполнить анкету по указанной ссылке.
Следует также напомнить, что также оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах ромадяне Украины могут оформить денежную помощь, которая оплачивается одним платежом в сумме 10 800 гривен.
Зарегистрироваться на получение денежной помощи могут лица с регистрацией по постоянному месту жительства и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в селах Оскольской ТГ, которые последнюю денежную помощь от международных организаций получали до декабря 2023 года.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.
Как писала Politeka, кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.
Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.