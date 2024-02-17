Заявителями на получение денежной помощи от благотворительной организации в Польше могут стать не все украинцы.

Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) принимает заявки на получение денежной помощи в размере 820 злотых (что эквивалентно 7000 гривен) в течение 3 месяцев на одного человека. Максимально такое пособие могут получить до пяти членов одной семьи.

Заявителями на получение денежной помощи могут стать украинцы, прибывшие в Польшу после 15 февраля 2023 года и не получавшие предварительно помощь от других гуманитарных организаций на территории страны. Также на денежную помощь могут рассчитывать лица из уязвимых категорий переселенцев:

одинокие, беременные или кормящие грудью матери с двумя детьми;

одинокие родители или опекуны семьи с минимум двумя членами семьи на иждивении (до 18 лет или от 60 лет);

люди с инвалидностью;

лица старше 60 лет;

нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.

Чтобы подать заявку на денежную помощь, нужно заполнить анкету по указанной ссылке.

Следует также напомнить, что также оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах ромадяне Украины могут оформить денежную помощь, которая оплачивается одним платежом в сумме 10 800 гривен.

Зарегистрироваться на получение денежной помощи могут лица с регистрацией по постоянному месту жительства и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в селах Оскольской ТГ, которые последнюю денежную помощь от международных организаций получали до декабря 2023 года.

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