С начала января 2024 года в Украине прекращено оказание помощи некоторым украинцам.

Стало известно, кто из ВПЛ в Украине останется без выплат и кому больше не будут оказывать финансовую поддержку. Об этом подробнее говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

С начала января 2024 года в Украине прекращено оказание помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в некоторых случаях. Это касается лиц, находящихся за границей в течение более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Кроме того, выплаты также не будут предоставляться переселенцам, находящимся в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм. Еще четырем категориям украинцев также отменят выплаты.

В 2024 году также будут отменены выплаты следующим категориям:

ВПЛ, которые приобрели недвижимость (квартиру, дом или участок) на сумму более 100 тысяч гривен, за исключением жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета;

Те, кто купил новый автомобиль, выпущен менее 5 лет назад, за исключением автотранспорта, предоставленного волонтерами и переданного на нужды Вооруженных Сил Украины;

Лица, владеющие собственным жильем с площадью более 13,65 квадратных метров на одного человека на территориях, где не ведутся активные военные действия или не оккупированные;

Приобретающие иностранную валюту на сумму свыше 100 тысяч гривен, за исключением валюты, полученной от благотворительных организаций или купленной для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг, а также банковских металлов;

Лица, имеющие на депозитном банковском счете сумму средств свыше 100 тысяч гривен.

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