Денежная помощь может быть получена лишь жителями одного украинского города и района.

Украинцам продолжает поступать всевозможная денежная помощь. Благотворительный фонд "Каритас" начинает прием заявок от лиц, нуждающихся в финансовой поддержке в размере 2000 гривен для приобретения рецептурных лекарств в рамках проекта "Адвокация постоянных социальных услуг".

Денежная помощь может быть получена жителями города Краматорска и Краматорского района Донецкой области, среди которых есть внутренне перемещенные лица и местное население, которые отвечают следующим критериям уязвимости:

Люди в возрасте от 65 лет, страдающие тяжелыми заболеваниями, такими как сахарный диабет, астма, инсульт и т.д.;

Лица в возрасте от 18 лет с I-II группами инвалидности, нуждающимися в постоянном медикаментозном лечении;

Люди старше 18 лет, у которых диагностированы онкологические заболевания, независимо от оформленной группы инвалидности.

Именно эти лица могут обратиться за денежной помощью. Чтобы получить денежную помощь, вам нужно будет предъявить рецепт на лекарства и/или заключение от врача, подтверждающего ваш диагноз и содержащий перечень необходимых препаратов.

Решение о предоставлении денежной помощи будет принято комиссией после тщательного анализа предоставленных документов. При этом регистрация по телефону не гарантирует получение благотворительной помощи.

Для регистрации на денежную помощь и получения консультации обращайтесь: с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу; по телефонам (050) 315 68 32 и (066) 993 28 00.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.