С начала марта 2024 года выплаты денежной помощи будут продолжены для большинства, но некоторым придется принести кучу документов и заполнить новое заявление.

С началом марта наступят обновления в системе предоставления денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также отдельные группы граждан Украины смогут воспользоваться денежной помощью Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в Минсоцполитики .

С начала марта 2024 года выплаты денежной помощи будут продолжены для большинства современных получателей, относящихся к наиболее уязвимым группам населения.

В целях поддержки этих групп последующие 6 месяцев автоматически продлевается денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не могут работать, включая:

пенсионеров, чья пенсия на 1 января 2024 года не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц с утратой трудоспособности);

лиц с инвалидностью I или II группы; детей с инвалидностью до 18 лет; тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Но существуют категории лиц, которые должны подать заявку на продление выплат денежной помощи. Сюда относятся:

Семьи с детьми младше 14 лет, которые не могут посещать учебные заведения.

ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающими в зоне боевых действий или в населенных пунктах без возможности отдать ребенка в детский сад.

Семьи, где один из членов семьи занимается уходом за лицом с инвалидностью, ребенком с инвалидностью, лицом с психическими расстройствами или пожилым лицом.

Несовершеннолетние дети без родительской опеки.

Беременные женщины (начиная с 30-й недели беременности).

Лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсию.

По данным министерства, на 1 декабря 2023 года 2,6 миллиона переселенцев получали денежную помощь, однако из этого количества 1,3 миллиона человек были в возрасте трудоспособности. Это означает, что только 40% трудоспособных внутренне перемещенных лиц трудоустроены официально.

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