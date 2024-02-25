Пенсійний фонд України попереджає, що зловмисники, видаючи себе за співробітників фонду, намагаються отримати банківські дані пенсіонерів через фальшиві процедури "відеоідентифікації". Попередження про шахраїв було опубліковано на сайті ПФУ.

Представники Пенсійного фонду звернули увагу, що аферисти контактують з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) під виглядом "ідентифікаційного процесу" і вимагають надання їм особистих банківських даних.

У Пенсійному фонді України наголошують, що ні у процесі подачі заяв для здійснення ідентифікації через відеозв'язок, ні під час самої ідентифікації, а також при оновленні або відновленні пенсійних виплат, офіційні представники Фонду не запитують у пенсіонерів даних про банківські картки. Подібна практика є абсолютно чужою для всіх регламентуючих документів, повідомили у ПФУ.

У відомстві підкреслили, що у випадку контакту з особою, яка веде себе подібним чином, слід негайно звертатися до Національної поліції України.

Варто зазначити, що пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти процедуру ідентифікації в Пенсійному фонді до кінця березня 2024 року. У разі невиконання цієї вимоги, вони ризикують втратити право на свої пенсійні виплати.

З метою надання цим особам додаткового часу та можливостей для завершення ідентифікації, Уряд України розширив відповідний термін, спочатку до 31 грудня 2023 року за постановою № 837 від 8 серпня 2023 року, а потім і до 31 березня 2024 року за постановою № 1384 від 27 грудня 2023 року.

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