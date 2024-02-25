Представители Пенсионного фонда обратили внимание, что аферисты контактируют с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) под видом "идентификационного процесса".

Пенсионный фонд Украины предупреждает, что злоумышленники, выдавая себя за сотрудников фонда, пытаются получить банковские данные пенсионеров из-за фальшивых процедур "видеоидентификации". Предупреждение о мошенниках было опубликовано на сайте ПФУ.

Представители Пенсионного фонда обратили внимание, что аферисты контактируют с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) под видом "идентификационного процесса" и требуют предоставления им личных банковских данных.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что ни в процессе подачи заявлений для осуществления идентификации через видеосвязь, ни при самой идентификации, а также при обновлении или возобновлении пенсионных выплат, официальные представители Фонда не запрашивают у пенсионеров данные о банковских картах. Подобная практика абсолютно чужда всем регламентирующим документам, сообщили в ПФУ.

В ведомстве подчеркнули, что в случае контакта с лицом, ведущим себя подобным образом, следует немедленно обращаться в Национальную полицию Украины.

Следует отметить, что пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года, обязаны пройти процедуру идентификации в Пенсионном фонде до конца марта 2024 года. В случае невыполнения этого требования они рискуют потерять право на свои пенсионные выплаты.

С целью предоставления этим лицам дополнительного времени и возможностей для завершения идентификации, Правительство Украины расширило соответствующий срок, сначала до 31 декабря 2023 по постановлению № 837 от 8 августа 2023, а затем и до 31 марта 2024 по постановлению № 1384 от 27 декабря 2023 года.

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