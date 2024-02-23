Популярний мобільний оператор «Vodаfone» повідомив абонентам про важливу вимогу, яку треба мати на увазі.

Так, у «Vodafone» попередили про вимоги до абонентів.

Роз’яснення мобільний оператор надав після скарги одного з клієнтів.

«Чому я не можу змінити тариф просто через додаток My Vodafone?», - зажадав пояснень абонент на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

«Зміна тарифу у додатку передбачена лише для тарифів передплати», - відповіли у «Vodafone».

Також представник компанії підкреслив, що підключення контракту відбувається на паспортні дані, яких у застосунку немає і є лише в Дії.

«Якщо не вдається підключити контракт через Дію, радимо звернутись у відділення», - порадили у «Vodafone».

Однак така відповідь не влаштувала абонента:

«Це для того, щоби просто змінити тариф з super net start+ на red start мені потрібно підписання контракту і морочитися з особистими даними наче мене приймають на роботу в міністерство?».

У «Vodafone» пояснили, що вся справа у іншій формі обслуговування.

«У вашому питанні є відповідь: для того, аби мігрувати на цей пакет потрібно бути абонентом контракту. Це інша форма обслуговування, де ідентифікуємо абонентів за паспортними даними та трошки інакша форма оплати послуг».

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