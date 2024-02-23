Популярный мобильный оператор Vodafone сообщил абонентам о важном требовании, которое нужно иметь в виду.

Так, в Vodafone предупредили о требованиях к абонентам.

Разъяснение мобильный оператор предоставил после жалобы одного из клиентов.

"Почему я не могу изменить тариф просто через приложение My Vodafone? , – потребовал объяснений абонент на официальной странице «Vodafone» в Facebook.

«Изменение тарифа в приложении предусмотрено только для тарифов подписки», – ответили в Vodafone.

Также представитель компании подчеркнул, что подключение контракта происходит на паспортные данные, которых в приложении нет и есть только в Дії.

«Если не удается подключить контракт через Дию, рекомендуем обратиться в отделение», - посоветовали в Vodafone.

Однако такой ответ не устроил абонента:

«Это для того, чтобы просто изменить тариф с super net start+ на red start мне нужно подписание контракта и возиться с личными данными, будто меня принимают на работу в министерство?».

В Vodafone объяснили, что все дело в другой форме обслуживания.

«В вашем вопросе есть ответ: для того чтобы мигрировать на этот пакет нужно быть абонентом контракта. Это другая форма обслуживания, где идентифицируем абонентов по паспортным данным и несколько иная форма оплаты услуг».

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