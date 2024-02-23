Дані про зміни у рівні заробітної плати, зазначені у вакансіях, відстежують через Єдиний портал вакансій, створений у вересні 2022 року.

У лютому 2024 року середній рівень зарплат у вакансіях в Україні становить майже 19 тисяч гривень. Цю інформацію надала в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Експерт повідомила, що вони відстежують дані щодо змін у рівні заробітної плати, які зазначені у вакансіях, через Єдиний портал вакансій, який був створений у вересні 2022 року.

За її словами, цей портал містить інформацію, отриману від Державного центру зайнятості та ще 6 сервісів, які розміщують інформацію про вакансії, таких як work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там щодня публікується загалом 200 тисяч вакансій.

На цьому порталі сьогодні середній рівень заробітної плати становить майже 19 тисяч гривень, нагадала вона. Вона також вказала, що у третьому кварталі 2023 року середня зарплата, за даними Державної служби статистики, зросла на 23% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і склала 17,9 тисяч гривень.

На ринку праці в Україні помітно зросла конкуренція, і у січні 2024 року цей показник виявився на 42% вищим, ніж у грудні 2023 року. Найбільш складно влаштуватися на віддалену роботу в галузі IT, тоді як представникам робітничих професій та медикам найлегше знайти місце.

Аналітики вказують на значне зростання конкуренції, що пов'язане зі збільшенням кількості резюме на 24%. Крім того, українці активно шукають дистанційну роботу, при цьому конкуренція за такими вакансіями вп'ятеро перевищує середній показник.

Джерело: РБК в Україні.

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