Данные об изменениях в уровне заработной платы, указанных в вакансиях, отслеживают через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года.

В феврале 2024 года средний уровень зарплат в вакансиях в Украине составляет около 19 тысяч гривен. Эту информацию предоставила и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Эксперт сообщила, что они отслеживают данные об изменениях в уровне заработной платы, указанных в вакансиях, через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года.

По ее словам, этот портал содержит информацию, полученную от Государственного центра занятости и еще 6 сервисов, размещающих информацию о вакансиях, таких как work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там ежедневно публикуется всего 200 тысяч вакансий.

На этом портале сегодня средний уровень заработной платы составляет около 19 тысяч гривен, напомнила она. Она также указала, что в третьем квартале 2023 года средняя зарплата по данным Государственной службы статистики выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 17,9 тысяч гривен.

На рынке труда в Украине заметно возросла конкуренция и в январе 2024 года этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре 2023 года. Наиболее сложно устроиться на удаленную работу в области IT, тогда как представителям рабочих профессий и медикам легче всего найти место.

Аналитики указывают на значительный рост конкуренции, связанный с увеличением количества резюме на 24%. Кроме того, украинцы активно ищут дистанционную работу, при этом конкуренция по таким вакансиям в пять раз превышает средний показатель.

Источник: РБК в Україні.

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