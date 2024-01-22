Очікується, що високі зарплати для фахівців цієї сфери діяльності будуть актуальними й у 2024 році.

OLX Робота зібрала дані про найбільш популярні та високооплачувані вакансії у 2023 році та виявилося, що будівельна сфера стала лідером за рівнем прибутковості.

Спеціалісти з цієї галузі користуються високим попитом протягом останніх років, і водночас вона стала однією з галузей, де відчутний недостаток кваліфікованого персоналу.

Очікується, що високі зарплати для фахівців будівельної сфери будуть актуальними і в 2024 році.

Найвищі середні зарплати у 2023 році мали представники таких професій:

Облицювальники – 49 290 гривень;

Менеджери з продажу – 40 877 гривень;

Далекобійники – 41 595 гривень;

Фасадники – 40 000 гривень;

Штукатури – 35 600 гривень.

Найбільше популярні вакансії та кількість оголошень про них у 2023 році:

Продавці – 136 тисяч оголошень;

Водії – 85,3 тисячі оголошень;

Кухарі – 52,3 тисячі оголошень;

Різноробочі – 48,7 тисячі оголошень;

Швачки і кравці – 37,4 тисячі оголошень;

Продавці-консультанти – 33,1 тисячі оголошень;

Вантажники – 33,1 тисячі оголошень;

Прибиральниці – 32,6 тисячі оголошень;

Охоронці – 32,6 тисячі оголошень;

Баристи – 28,1 тисячі оголошень.

Максимальні зарплати в пропонованих роботодавцями вакансіях становлять: слюсар - 30 тисяч гривень, продавець - 25 тисяч гривень, лікар - 30 тисяч гривень, водій - 40 тисяч гривень, інженер - 110 тисяч гривень, бухгалтер - 30 тисяч гривень, вчитель - 20 тисяч гривень, кухар - 44 тисячі гривень, менеджер - 67 тисяч гривень, фахівець з публічних закупівель - 22 тисячі гривень.



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