OLX Робота зібрала дані про найбільш популярні та високооплачувані вакансії у 2023 році та виявилося, що будівельна сфера стала лідером за рівнем прибутковості.

Спеціалісти з цієї галузі користуються високим попитом протягом останніх років, і водночас вона стала однією з галузей, де відчутний недостаток кваліфікованого персоналу.

больница, строительство

Очікується, що високі зарплати для фахівців будівельної сфери будуть актуальними і в 2024 році.

Найвищі середні зарплати у 2023 році мали представники таких професій:

  • Облицювальники – 49 290 гривень;
  • Менеджери з продажу – 40 877 гривень;
  • Далекобійники – 41 595 гривень;
  • Фасадники – 40 000 гривень;
  • Штукатури – 35 600 гривень.

пенсія, субсидія, українці, виплати, робота, зарплата

Найбільше популярні вакансії та кількість оголошень про них у 2023 році:

  • Продавці – 136 тисяч оголошень;
  • Водії – 85,3 тисячі оголошень;
  • Кухарі – 52,3 тисячі оголошень;
  • Різноробочі – 48,7 тисячі оголошень;
  • Швачки і кравці – 37,4 тисячі оголошень;
  • Продавці-консультанти – 33,1 тисячі оголошень;
  • Вантажники – 33,1 тисячі оголошень;
  • Прибиральниці – 32,6 тисячі оголошень;
  • Охоронці – 32,6 тисячі оголошень;
  • Баристи – 28,1 тисячі оголошень.

Максимальні зарплати в пропонованих роботодавцями вакансіях становлять: слюсар - 30 тисяч гривень, продавець - 25 тисяч гривень, лікар - 30 тисяч гривень, водій - 40 тисяч гривень, інженер - 110 тисяч гривень, бухгалтер - 30 тисяч гривень, вчитель - 20 тисяч гривень, кухар - 44 тисячі гривень, менеджер - 67 тисяч гривень, фахівець з публічних закупівель - 22 тисячі гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.