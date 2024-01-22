Ожидается, что высокие зарплаты для специалистов этой сферы деятельности будут актуальны и в 2024 году.

OLX Работа собрала данные о наиболее популярных и высокооплачиваемых вакансиях в 2023 году и оказалось, что строительная сфера стала лидером по уровню доходности.

Специалисты в этой области пользуются высоким спросом в последние годы, и в то же время она стала одной из отраслей, где ощутимый недостаток квалифицированного персонала.

Ожидается, что высокие зарплаты для специалистов строительной сферы будут актуальны и в 2024 году.

Самые средние зарплаты в 2023 году имели представители таких профессий:

Облицовщики – 49 290 гривен;

Менеджеры по продажам – 40 877 гривен;

Дальнобойщики – 41 595 гривен;

Фасадники – 40 000 гривен;

Штукатуры – 35600 гривен.

Наиболее популярные вакансии и количество объявлений о них в 2023 году:

Продавцы – 136 тысяч объявлений;

Водители – 85,3 тысяч объявлений;

Повара – 52,3 тысяч объявлений;

Разнорабочие – 48,7 тысяч объявлений;

Швеи и портные – 37,4 тысячи объявлений;

Продавцы-консультанты – 33,1 тысяч объявлений;

Грузчики – 33,1 тысяч объявлений;

Уборщицы – 32,6 тысяч объявлений;

Охранники – 32,6 тысяч объявлений;

Баристы – 28,1 тысяч объявлений.

Максимальные зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях составляют: слесарь – 30 тысяч гривен, продавец – 25 тысяч гривен, врач – 30 тысяч гривен, водитель – 40 тысяч гривен, инженер – 110 тысяч гривен, бухгалтер – 30 тысяч гривен, учитель – 20 тысяч гривен, повар – 44 тысячи гривен, менеджер – 67 тысяч гривен, специалист по публичным закупкам – 22 тысячи гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.