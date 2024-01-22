OLX Работа собрала данные о наиболее популярных и высокооплачиваемых вакансиях в 2023 году и оказалось, что строительная сфера стала лидером по уровню доходности.
Специалисты в этой области пользуются высоким спросом в последние годы, и в то же время она стала одной из отраслей, где ощутимый недостаток квалифицированного персонала.
Ожидается, что высокие зарплаты для специалистов строительной сферы будут актуальны и в 2024 году.
Самые средние зарплаты в 2023 году имели представители таких профессий:
- Облицовщики – 49 290 гривен;
- Менеджеры по продажам – 40 877 гривен;
- Дальнобойщики – 41 595 гривен;
- Фасадники – 40 000 гривен;
- Штукатуры – 35600 гривен.
Наиболее популярные вакансии и количество объявлений о них в 2023 году:
- Продавцы – 136 тысяч объявлений;
- Водители – 85,3 тысяч объявлений;
- Повара – 52,3 тысяч объявлений;
- Разнорабочие – 48,7 тысяч объявлений;
- Швеи и портные – 37,4 тысячи объявлений;
- Продавцы-консультанты – 33,1 тысяч объявлений;
- Грузчики – 33,1 тысяч объявлений;
- Уборщицы – 32,6 тысяч объявлений;
- Охранники – 32,6 тысяч объявлений;
- Баристы – 28,1 тысяч объявлений.
Максимальные зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях составляют: слесарь – 30 тысяч гривен, продавец – 25 тысяч гривен, врач – 30 тысяч гривен, водитель – 40 тысяч гривен, инженер – 110 тысяч гривен, бухгалтер – 30 тысяч гривен, учитель – 20 тысяч гривен, повар – 44 тысячи гривен, менеджер – 67 тысяч гривен, специалист по публичным закупкам – 22 тысячи гривен.
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