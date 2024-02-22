На пенсію доведеться чекати до 63 або 65 років, це залежить знову ж таки від стажу, але є ще один важливий момент, який потрібно врахувати жінкам.

Щорічно в Україні збільшується мінімальна кількість років стажу, яка потрібна для отримання пенсії за віком. У 2024 році особам, які досягли 60-річного віку, необхідно мати стаж роботи принаймні 31 рік. Стало відомо, з якими труднощами можуть зіткнутися жінки під час призначення пенсії.

Проблеми, зокрема у жінок, можуть виникнути через складнощі з підтвердженням дошлюбного прізвища, особливо якщо шлюб вже розірвано і відповідні документи не збереглися. За порадою фахівців Пенсійного фонду, у таких ситуаціях рекомендується отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану.

Цю процедуру можна провести у будь-якому відділі РАГС, незалежно від місця державної реєстрації актів цивільного стану та місця проживання заявника.

Для отримання виписки з Реєстру необхідно подати запит, в якому зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо якої видається виписка:

Призвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, стосовно якої отримано запит. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану та дата його видачі. Реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.

У випадку подання запиту щодо виписки з Реєстру про актовий запис про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються призвище, ім'я та по батькові другого чоловіка.

Пенсіонерка може подати заяву/запит на отримання необхідного документа особисто або через законного представника шляхом:

Звернення безпосередньо у відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Надсилання документів поштою, використовуючи рекомендований лист.

При особистому поданні заяви/запиту фізична особа повинна пред’явити паспорт громадянина України або паспортний документ, а також у відповідних випадках документи, які підтверджують сімейні стосунки. Усі представлені документи, довідки та копії мають бути підписані заявником та належним чином засвідчені. При надсиланні заяви поштою виписка з Реєстру буде надіслана заявнику за допомогою поштової служби.

Джерело: На пенсії.

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