Щорічно в Україні збільшується мінімальна кількість років стажу, яка потрібна для отримання пенсії за віком. У 2024 році особам, які досягли 60-річного віку, необхідно мати стаж роботи принаймні 31 рік. Стало відомо, з якими труднощами можуть зіткнутися жінки під час призначення пенсії.
Проблеми, зокрема у жінок, можуть виникнути через складнощі з підтвердженням дошлюбного прізвища, особливо якщо шлюб вже розірвано і відповідні документи не збереглися. За порадою фахівців Пенсійного фонду, у таких ситуаціях рекомендується отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану.
Цю процедуру можна провести у будь-якому відділі РАГС, незалежно від місця державної реєстрації актів цивільного стану та місця проживання заявника.
Для отримання виписки з Реєстру необхідно подати запит, в якому зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо якої видається виписка:
- Призвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, стосовно якої отримано запит.
- Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану та дата його видачі.
- Реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт громадянського стану.
У випадку подання запиту щодо виписки з Реєстру про актовий запис про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються призвище, ім'я та по батькові другого чоловіка.
Пенсіонерка може подати заяву/запит на отримання необхідного документа особисто або через законного представника шляхом:
- Звернення безпосередньо у відділ державної реєстрації актів цивільного стану.
- Надсилання документів поштою, використовуючи рекомендований лист.
При особистому поданні заяви/запиту фізична особа повинна пред’явити паспорт громадянина України або паспортний документ, а також у відповідних випадках документи, які підтверджують сімейні стосунки. Усі представлені документи, довідки та копії мають бути підписані заявником та належним чином засвідчені. При надсиланні заяви поштою виписка з Реєстру буде надіслана заявнику за допомогою поштової служби.
Джерело: На пенсії.
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