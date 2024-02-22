Пенсии придется ждать до 63 или 65 лет, это зависит опять же от стажа, но есть еще один важный момент, который нужно учесть женщинам.

Ежегодно в Украине увеличивается минимальное количество лет стажа, необходимое для получения пенсии по возрасту. В 2024 году лицам, достигшим 60-летнего возраста, необходимо иметь стаж работы не менее 31 года. Стало известно, с каким трудом могут столкнуться женщины во время назначения пенсии.

Проблемы, в частности у женщин, могут возникнуть из-за сложностей с подтверждением добрачной фамилии, особенно если брак уже расторгнут и соответствующие документы не сохранились. По совету специалистов Пенсионного фонда, в таких ситуациях рекомендуется получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния.

Эту процедуру можно провести в любом отделе ЗАГС независимо от места государственной регистрации актов гражданского состояния и места жительства заявителя.

Для получения выписки из Реестра необходимо подать запрос, в котором указывается одна из таких сведений о физическом лице, в отношении которого выдается выписка:

Фамилия, имя и отчество, дата и место рождения лица, в отношении которого получен запрос. Серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния и дата его выдачи. Регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

В случае подачи запроса о выписке из Реестра об актовой записи о браке или расторжении брака дополнительно указываются фамилия, имя и отчество второго супруга.

Пенсионерка может подать заявление/запрос на получение необходимого документа лично или через законного представителя путем:

Обращение непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Отправка документов по почте, используя заказное письмо.

При личном представлении заявления/запроса физическое лицо должно предъявить паспорт гражданина Украины или паспортный документ, а также в соответствующих случаях документы, подтверждающие семейные отношения. Все представленные документы, справки и копии должны быть подписаны заявителем и должным образом удостоверены. При отправке заявления по почте выписка из Реестра будет отправлена ​​заявителю посредством почтовой службы.

Источник: На пенсії.

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