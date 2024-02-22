Хоча це зростання пенсій не значне, воно все ж таки краще, ніж відсутність будь-яких змін.

Починаючи з 1 квітня, пенсії в Україні будуть перераховані через підвищення мінімальної заробітної плати. Зараз певна категорія українців отримує гарантовану суму виплати у розмірі 2 840 гривень. З наступного місяця очікується ще одне підвищення.

Це підвищення пов'язане з обов'язковими гарантіями, що передбачені чинним законодавством. Зокрема, українці, які досягли віку 65 років та виконали нормативний стаж роботи (30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно), мають право на пенсію, розмір якої складає не менше 40% мінімальної зарплати.

Наразі мінімальна зарплата становить 7100 гривень, а пенсія для громадян, які відповідають встановленим вимогам, складає щонайменше 2840 гривень. З 1 квітня мінімальна зарплата зросте до 8000 гривень, а гарантований розмір пенсії становитиме вже 3200 гривень.

Розмір індексації розраховується за встановленою формулою, яка передбачена в законі. Половину рівня інфляції за попередній рік додають до 50% від середньорічного (враховуючи дані за останні три роки) показника зростання заробітної плати. Згідно з цим підходом, індексація становить приблизно 13%, що було публічно оголошено як у Міністерстві соціального захисту, так і у уряді.

Хоча цей ріст не є значним, він все ж краще, ніж відсутність будь-яких змін. У минулому році уряд не переглядав прожитковий мінімум та мінімальну зарплату в Україні, тому найбідніші пенсіонери втратили частину своєї покупної спроможності через інфляцію.

Джерело: OBOZ.UA.

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