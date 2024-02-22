Хотя этот рост пенсий не значителен, он все же лучше, чем отсутствие каких-либо изменений.

Начиная с 1 апреля, пенсии в Украине будут перечислены из-за повышения минимальной заработной платы. Сейчас определенная категория украинцев получает гарантированную сумму выплаты в размере 2840 гривен. Со следующего месяца ожидается еще одно повышение.

Это повышение связано с обязательными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством. В частности, украинцы, достигшие возраста 65 лет и выполнившие нормативный стаж работы (30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно), имеют право на пенсию, размер которой составляет не менее 40% минимальной зарплаты.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 7100 гривен, а пенсия для граждан, отвечающих установленным требованиям, составляет не менее 2840 гривен. С 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен, а гарантированный размер пенсии будет уже 3200 гривен.

Размер индексации рассчитывается по установленной формуле, предусмотренной в законе. Половину уровня инфляции за предыдущий год прибавляют до 50% среднегодового (учитывая данные за последние три года) показателя роста заработной платы. Согласно этому подходу индексация составляет примерно 13%, что было публично объявлено как в Министерстве социальной защиты, так и в правительстве.

Хотя этот рост не значителен, он все же лучше, чем отсутствие каких-либо изменений. В прошлом году правительство не пересматривало прожиточный минимум и минимальную зарплату в Украине, поэтому беднейшие пенсионеры потеряли часть своей покупной способности из-за инфляции.

Источник: OBOZ.UA.

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