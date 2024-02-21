У матеріалі розглянуто процедуру подання заявок на отримання цільової грошової допомоги від Cash for Refugees в одній з областей України. БФ "Дукат" (Cash For Refugees) ініціював програму грошової допомоги для мешканців України, які евакуювалися з районів, що перебувають під підвищеною загрозою.

Програма надання грошової допомоги розпочалася у Куп'янському районі для мешканців Петропавлівської ОТГ. Фонд Cash For Refugees готується надати одноразову грошову допомогу у розмірі 4 500 гривень сім'ям, що проживають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ Харківської області, зокрема в: Петропавлівці, Берестовому, Затишному, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Кучерівці, Миколаївці, Новій Тарасівці, Степовій Новоселівці, Табаївці та Ягідному.

Головна мета грошової допомоги - забезпечити життєдіяльність населення з зон підвищеної небезпеки.

Грошова допомога спрямована на сім'ї, що відповідають таким критеріям:

Проживають у вказаних населених пунктах. Виховують дітей віком до 13 років або доглядають за літніми людьми, які досягли 65-річного віку. До цього не отримували грошову допомогу від Cash For Refugees.

Розмір грошової допомоги може бути збільшений за наявності відповідних документів. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок заявників протягом одного місяця після їх реєстрації.

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