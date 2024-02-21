В материале рассмотрена процедура подачи заявок на получение денежной помощи от Cash for Refugees в одной из областей Украины. БФ "Дукат" (Cash For Refugees) инициировала программу денежной помощи для жителей Украины, которые эвакуировались из районов, находящихся под повышенной угрозой.

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Программа оказания денежной помощи началась в Купянском районе для жителей Петропавловской ОТГ. Фонд Cash For Refugees готовится предоставить единовременную денежную помощь в размере 4 500 гривен семьям, проживающим в населенных пунктах Петропавловской ОТГ Харьковской области, в частности в: Петропавловке, Берестовом, Уютном, Ивановке, Кисловце, Котляровке, Крахмальном, Кучеровке, Николаев Тарасовке, Степной Новоселовке, Табаевке и Ягодном.

Главная цель денежной помощи – обеспечить жизнедеятельность населения из зон повышенной опасности.

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Денежная помощь направлена ​​на семьи, отвечающие следующим критериям:

  1. Проживают в указанных населённых пунктах.
  2. Воспитывают детей в возрасте до 13 лет или ухаживают за пожилыми людьми, достигшими 65-летнего возраста.
  3. До этого не получали денежную помощь от Cash For Refugees.

Размер денежной помощи может быть увеличен при наличии соответствующих документов. Денежные средства будут перечислены на банковский счет заявителей в течение одного месяца после их регистрации.

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