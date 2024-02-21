В материале рассмотрена процедура подачи заявок на получение денежной помощи от Cash for Refugees в одной из областей Украины. БФ "Дукат" (Cash For Refugees) инициировала программу денежной помощи для жителей Украины, которые эвакуировались из районов, находящихся под повышенной угрозой.

Программа оказания денежной помощи началась в Купянском районе для жителей Петропавловской ОТГ. Фонд Cash For Refugees готовится предоставить единовременную денежную помощь в размере 4 500 гривен семьям, проживающим в населенных пунктах Петропавловской ОТГ Харьковской области, в частности в: Петропавловке, Берестовом, Уютном, Ивановке, Кисловце, Котляровке, Крахмальном, Кучеровке, Николаев Тарасовке, Степной Новоселовке, Табаевке и Ягодном.

Главная цель денежной помощи – обеспечить жизнедеятельность населения из зон повышенной опасности.

Денежная помощь направлена ​​на семьи, отвечающие следующим критериям:

Проживают в указанных населённых пунктах. Воспитывают детей в возрасте до 13 лет или ухаживают за пожилыми людьми, достигшими 65-летнего возраста. До этого не получали денежную помощь от Cash For Refugees.

Размер денежной помощи может быть увеличен при наличии соответствующих документов. Денежные средства будут перечислены на банковский счет заявителей в течение одного месяца после их регистрации.

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