Абонентка мобільного оператора «Lifecell» повідомила, що втратила і роботу, і гроші.

Клієнтка оператора «Lifecell» розповіла, що з її рахунку зникли гроші. Більше того, жінка вже не вперше опиняється у такій жахливій ситуації.

Мовляв спочатку «Ощадбанк обікрав мене, а тепер Lifecell».

«Нешановний lifecell! Ви знов крадете гроші з мого рахунку?! Тільки позавчора поповнила рахунок, щоб був запас вчасно сплачувати за пакет, якщо що (бо війна, вимикають світло, тривога та ін.). І що?! Зараз серед ночі почалось - "з Вас списано 5 грн. за 10 смс на день...". Які ще смс?! Я нічого не замовляла і ніде нічого не натискала!!! І вже точно таке влітку було», - поскаржилася жінка на офіційній сторінці «Lifecell» у Facebook.

Жінка також повідомила про неприємність з «Ощадбанк».

«Позавчора Ощадбанк обікрав мене більше ніж на 2 тисячі. Від цього банку я вирішила відмовитись. Тепер lifecell».

За словами обуреної клієнтки, вона готова відмовитись від послуг «lifecell».

«Від вас теж відмовитись і перейти до іншого оператора, ви цього домагаєтесь, я так розумію, раз прийнялись за старе? Шо тепер, зніматимете по 5 грн. гроші щодня з рахунку, доки вони в мене не закінчаться? Я не Рокфелер, я роботу втратила, ви що, знущаєтесь?!», - поскаржилась жінка.

У «Lifecell» прийняли до уваги скаргу і пообіцяли розібратись.

«Прикро, що Ви втратили роботу, проте не втрачайте надії, можливо, Ваша нова робота буде роботою мрії», - зазначили також у «Lifecell».

Зазначимо, що абоненти Київстар, lifecell та Vodafone мають можливість перевірити, за які послуги платять. Оператори зобов'язані надавати клієнтам всю інформацію.

Щоб отримати розшифрований звіт про послуги та їх вартість за певний період часу, абонентам потрібно скористатися мобільним додатком оператора або звернутися з особистим фізичним зверненням абонента до магазину оператора.

Розшифровка надається за той період, до якого абонент має претензії. У ній також зазначається: номер абонента, види послуги, обсяг послуг, суми коштів на оплату кожного сеансу зв'язку.

Останні новини України:

"Київстар" оголосив дату нових змін - відключать всіх абонентів.

"Vodafone" ошелешив новими тарифами.

Також повідомляося про зміну вартості і умов "Київстар".