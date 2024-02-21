Клиент оператора «Lifecell» рассказала, что с ее счета исчезли деньги. Более того, женщина уже не в первый раз оказывается в такой ужасной ситуации.

Мол сначала "Ощадбанк" обворовал меня, а теперь "Lifecell".

«Неуважаемый lifecell! Вы снова крадете деньги с моего счета?! Только позавчера пополнила счет, чтобы был запас вовремя платить за пакет, если что (ибо война, выключают свет, тревога и др.). И что? Сейчас ночью началось - "с Вас списано 5 грн. за 10 смс в день...". Какие еще смс?! Я ничего не заказывала и нигде ничего не нажимала!!! И уже точно такое летом было» , - пожаловалась женщина на официальной странице Lifecell в Facebook.

Женщина также сообщила о неприятности с Ощадбанком.

«Позавчера "Ощадбанк" обворовал меня больше чем на 2 тысячи. От этого банка я решила отказаться. Теперь lifecell».

По словам возмущенной клиентки, она готова отказаться от услуг lifecell.

«От вас тоже отказаться и перейти к другому оператору, вы этого добиваетесь, я так понимаю, раз принялись за старое? Что теперь, будете снимать по 5 грн. деньги каждый день со счета, пока они у меня не кончатся? Я не Рокфеллер, я работу потеряла, вы что, издеваетесь?!» , – пожаловалась женщина.

В "Lifecell" приняли во внимание жалобу и пообещали разобраться.

«Жаль, что Вы потеряли работу, однако не теряйте надежды, возможно, Ваша новая работа будет работой мечты» , - отметили также в Lifecell.

Отметим, что абоненты Киевстар, lifecell и Vodafone могут проверить, за какие услуги платят. Операторы обязаны предоставлять клиентам всю информацию.

Для получения расшифрованного отчета об услугах и их стоимости за определенный период времени абонентам необходимо воспользоваться мобильным приложением оператора или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора.

Расшифровка предоставляется за тот период, к которому у абонента есть претензии. В ней также указывается номер абонента, виды услуги, объем услуг, суммы средств на оплату каждого сеанса связи.

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