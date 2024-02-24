Мобільний інтернет – невід'ємна частина життя сучасної людини. Мобільний інтернет, у тому числі і від "Київстар", дозволяє завжди бути на зв'язку, користуватися онлайн-картами, слухати музику, дивитися відео та багато іншого.
Докладніше про те, як правильно налаштувати мобільний інтернет від "Київстар"можна дізнатися далі:
"Київстар" – як правильно налаштувати мобільний інтернет.
У більшості випадків мобільний інтернет працює за умовчанням і не потребує додаткових налаштувань. Однак, якщо ви, будучи абонентом "Київстар", зіткнулися з відсутністю доступу до мережі, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче.
Налаштування мобільного інтернету "Київстар" на Android:
- Відкрийте головне меню та перейдіть до Налаштування.
- Знайдіть пункт Бездротові мережі/Підключення/Мережа та Інтернет (точна назва може відрізнятися залежно від моделі смартфона та версії Android).
- Виберіть Мобільні мережі (у деяких пристроях цей пункт знаходиться в розділі Установки ) або Менеджер SIM-карток.
- У меню Мобільні мережі виберіть Тип мережі та активуйте режим 4G, 3G/4G (LTE) або 2G/3G/4G (LTE).
Налаштування мобільного інтернету "Київстар" на iOS:
- Відкрийте меню Установки .
- Перейдіть до розділу Мобільні дані .
- Натисніть Сотові дані ще раз на екрані.
- Виберіть номер телефону, до якого підключено тариф.
Важливо:
- Якщо ви є контрактним абонентом "Київстар", і після внесення всіх налаштувань мобільний інтернет, як і раніше, не працює, наберіть USSD-код 100112# *.
- У деяких випадках для активації мобільного інтернету "Київстар" може знадобитися перезавантаження телефону.
"Київстар" – як правильно налаштувати мобільний інтернет.
Додаткові поради:
- Переконайтеся, що телефон знаходиться в зоні дії мережі оператора.
- Перевірте баланс вашого особового рахунку.
- Переконайтеся, що на вашому телефоні інстальовано останню версію операційної системи.
- Якщо ви відчуваєте труднощі з налаштуванням мобільного інтернету, зверніться до служби підтримки оператора "Київстар".
"Київстар" – як правильно налаштувати мобільний інтернет.
Зазначимо, що свої претензії до "Київстар" абоненти залишають і на офіційній сторінці компанії у Facebook. У тому числі щодо якості інтернету.
"Я 5 діб без інтернету, на мої прохання вирішити проблему в службі підтримки лише порожні обіцянки...", - повідомила одна із клієнток.
У "Київстар", реагуючи на критику, запевнили:
"Якщо вже зверталися, то питання в роботі. Ми працюємо над рішенням. Вибачаємося за тимчасові незручності... Нам потрібно більше часу, щоб відновити роботу послуги".
Також у "Київстар" повідомили, як можна отримати безлім інтернет на рік безкоштовно:
"Якщо надійде пропозиція у смс або додатку Мій Київстар підключити безкоштовно інтернет на рік, ви зможете ним скористатися".
Також у "Київстар" уточнили, що пропозиції на рік безлима з оплатою теж немає.
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