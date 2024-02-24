Каждому абоненту "Киевстар" пригодится эта информация, а также инструкция относительно настроек мобильного интернета.

Мобильный интернет – неотъемлемая часть жизни современного человека. Мобильный интернет, в том числе и от "Киевстар", позволяет всегда быть на связи, пользоваться онлайн-картами, слушать музыку, смотреть видео и многое другое.

Подробнее о том, как правильно настроить мобильный интернет от "Киевстар" можно узнать далее:

"Киевстар" - как правильно настроить мобильный интернет.

В большинстве случаев мобильный интернет работает по умолчанию и не требует дополнительных настроек. Однако, если вы, являясь абонентом "Киевстар", столкнулись с отсутствием доступа к сети, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

Настройка мобильного интернета "Киевстар" на Android:

Откройте главное меню и перейдите в раздел Настройки. Найдите пункт Беспроводные сети/Подключение/Сеть и Интернет (точное название может отличаться в зависимости от модели смартфона и версии Android). Выберите Мобильные сети (в некоторых устройствах этот пункт находится сразу в разделе Настройки) или Диспетчер SIM-карт. В меню Мобильные сети выберите Тип сети и активируйте режим 4G, 3G/4G (LTE) или 2G/3G/4G (LTE).

Настройка мобильного интернета "Киевстар" на iOS:

Откройте меню Настройки. Перейдите в раздел Сотовые данные. Нажмите Сотовые данные еще раз на открывшемся экране. Выберите номер телефона, к которому подключен ваш тариф.

Важно:

Если вы являетесь контрактным абонентом "Киевстар", и после внесения всех настроек мобильный интернет по-прежнему не работает, наберите USSD-код 100112#*.

В некоторых случаях для активации мобильного интернета "Киевстар" может потребоваться перезагрузка телефона.

"Киевстар" - как правильно настроить мобильный интернет.

Дополнительные советы:

Убедитесь, что ваш телефон находится в зоне действия сети оператора.

Проверьте баланс вашего лицевого счета.

Убедитесь, что на вашем телефоне установлена ​​последняя версия операционной системы.

Если вы испытываете трудности с настройкой мобильного интернета, обратитесь в службу поддержки оператора "Киевстар".

"Киевстар" - как правильно настроить мобильный интернет.

Отметим, что свои претензии к "Киевстар" абоненты остаавляют и на официальной странице компании в Facebook. В том числе и относительно качества интернета.

"Я 5 суток без интернета, по моим просьбам решить проблему в службе поддержки только пустые обещания...", - сообщила одна из клиенток.

В "Киевстар" же, реагируя на критику, заверили:

"Если уже обращались, то вопрос в работе. Мы работаем над решением. Приносим извинения за временные неудобства... Нам нужно больше времени, чтобы возобновить работу услуги".

Также в "Киевстар" сообщили, как можно получить безлим интернет на год бесплатно:

"Если поступит предложение в смс или приложении Мой Киевстар подключить бесплатно интернет на год, вы сможете им воспользоваться".

Также в "Киевстар" уточнили, что предложения на год безлима с оплатой тоже нет.

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