Що повинні знати абоненти "Київстар", щоб легко та швидко замовити пакет послуг, а також отримати додаткову вигоду

Так, щоб швидко підключити та активувати тариф «Київстар» після поповнення рахунку, ви можете виконати такі дії:

Автоматична активація.

Якщо ви вчасно поповните рахунок, тариф "Київстар" автоматично підключиться та активується у перший день використання.

Недостатній баланс.

У випадках, коли на рахунку недостатньо коштів для активації пакета, тариф повторно активуватиметься лише після поповнення необхідної суми.

Ручне підключення та активація.

Якщо тариф не підключився автоматично або вам необхідно його підключити, це можна зробити вручну.

Для замовлення щомісячного пакету послуг за передплаченими тарифами наберіть номер 477*202.

Як підключити тариф "Київстар" після поповнення

Моя система самообслуговування Київстар.

Скористайтеся системою самообслуговування «Мій Київстар», де ви зможете керувати своїм обліковим записом та підписками. Дотримуйтесь підказок системи, щоб замовити бажаний тариф "Київстар".

Служба підтримки.

Зателефонуйте оператору «Київстар» за номером 466 або завітайте до магазину «Київстар» і поговоріть зі співробітником, який допоможе вам у процесі активації.

Як підключити тариф "Київстар" після поповнення

Виконавши ці дії, ви можете або дозволити активувати тарифний план автоматично, або взяти процес під свій контроль, замовивши потрібний тариф або акцію «Київстар» вручну.

Додамо, тим часом "Київстар" оголосив про нову акцію - оператор дарує втричі більше гігабайтів та хвилин для дзвінків Україною, а також мобільного інтернету в роумінгу.

Скористатися пропозицією можна до 31 березня.

"А найпрекрасніше - це жодних доплат! Адже вартість тарифу не змінюється", – запевнили у "Київстар".

Однак ця новина не тільки порадувала, а й стривожила абонентів.

"... ви, найімовірніше, піднімете вартість тарифів (передплата)?", - поцікавився один із абонентів.

У "Київстар" відповіли щодо зміни тарифів:

"На даний момент немає інформації про зміни в тарифах, якщо будуть, ми вас проінформуємо".

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