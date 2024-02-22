Что должны знать абоненты "Киевстар", чтобы просто и быстро заказать пакет услуг, а также получить дополнительную выгоду

Так, чтобы быстро подключить и активировать тариф «Киевстар» после пополнения счета, вы можете выполнить следующие действия:

Автоматическая активация.

Если вы вовремя пополните счет, тариф "Киевстар" автоматически подключится и активируется в первый день использования.

Недостаточный баланс.

В случаях, когда на счету недостаточно средств для активации пакета, тариф будет повторно активирован только после пополнения необходимой суммы.

Ручное подключение и активация.

Если тариф не подключился автоматически или вам необходимо его переподключить, это можно сделать вручную.

Для заказа ежемесячного пакета услуг по предоплаченным тарифам наберите номер 477*202.

Как подключить тариф "Киевстар" после пополнения.

Моя система самообслуживания Киевстар.

Воспользуйтесь системой самообслуживания «Мой Киевстар», где вы сможете управлять своим аккаунтом и подписками. Следуйте подсказкам системы, чтобы заказать желаемый тариф "Киевстар".

Служба поддержки.

Позвоните оператору «Киевстар» по номеру 466 или посетите магазин «Киевстар» и поговорите с сотрудником, который поможет вам в процессе активации.

Как подключить тариф "Киевстар" после пополнения.

Выполнив эти действия, вы можете либо позволить активировать тарифный план автоматически, либо взять процесс под свой контроль, заказав нужный тариф или акцию «Киевстар» вручную.

Добавим, тем временем "Киевстар" объявил о новой акции - оператор дарит в три раза больше гигабайтов и минут для звонков по Украине, а также мобильного интернета в роуминге.

Воспользоваться предложением можо до 31 марта.

"А самое прекрасное - это никаких доплат! Ведь стоимость тарифа не меняется", – заверили в "Киевстар".

Однак эта новость не только порадовала, но и встревожила абонентов.

"... вы, скорее всего, поднимете стоимость тарифов (предоплата)?", - поинтересовался один из абонентов.

В "Киевстар" ответили относительно изменения тарифов:

"На данный момент нет информации об изменениях в тарифах, если будут мы вас проинформируем".

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